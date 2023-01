Einen Monat nach der Geburt: Loredana Wollny verrät das Geschlecht ihres Babys

Im Dezember letzten Jahres wurden Loredana Wollny und ihr Freund Eltern. Auf ihrem Instagram-Account hat die frischgebackene Mama nun ein Baby-Update gepostet und das Geschlecht verraten. (Fotomontage) © Instagram/Loredana Wollny

Im Dezember letzten Jahres wurden Loredana Wollny und ihr Freund Eltern. Auf ihrem Instagram-Account hat die frischgebackene Mama nun ein Baby-Update gepostet und das Geschlecht verraten.

Als ihr Baby im Dezember 2022 auf die Welt kam, teilte Neu-Mama Loredana Wollny (18) ein Foto von sich und dem Neugeborenen. Damals hatte sie nur berichtet, dass ihr Baby nun auf der Welt sei. Nicht alles sei „nach Plan“ gelaufen, erklärte sie weiter, verriet aber keine Details wie Namen, Gewicht oder Größe. Im Vordergrund stand in dem Moment wohl einfach ein überwältigendes Gefühl der Wärme, als sie schrieb: „Wir lieben dich mein kleiner Engel!“

Nun aber verkündet Loredana, dass sie glückliche Mutter eines kleinen Jungen ist: „Unser Sohn ist am 20.12.22 geboren, unser ganzer Stolz. Wir genießen die Zeit in vollen Zügen. Jetzt haben die Jungs Verstärkung zu Hause“, schreibt sie zu dem Foto ihres Babys auf Instagram. Bei den Wollnys sind die weiblichen Familienmitglieder nämlich in der Überzahl. Den Namen des kleinen Jungen hat die 18-Jährige noch für sich behalten.

Die Fans freuen sich mit den Neu-Eltern

In einer Fragerunde hatte Loredana vor Kurzem erzählt, dass die Situation für sie noch gewöhnungsbedürftig sei. Trotzdem liebe sie ihre neue Rolle. „So ein süßer Schatz“, schreibt Schwester Sarafina (28) zu dem neuesten Instagram-Bild, und auch Lavinia (23) und Sarah-Jane (24) scheinen ganz entzückt über ihr Tanten-Dasein. Doch nicht nur die Familie freut sich mit. Auch die Wollny-Fans beglückwünschen die Eltern noch einmal, sprechen ihnen Mut zu oder freuen sich ganz einfach über den „süßen kleinen Fratz“.