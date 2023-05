Neue Ausgabe von „Die Helene Fischer Show“ im ZDF? Helene verplappert sich auf Konzert

Von: Elena Rothammer

Vor über drei Jahren lief die letzte reguläre Ausgabe von „Die Helene Fischer Show“ im ZDF lief. Jetzt schürt die Schlagerqueen Hoffnung, dass es bald neue Folgen geben könnte.

Oberhausen – Am 25. Dezember 2011 flackerte „Die Helene Fischer Show“ erstmals über die deutschen Bildschirme und unterhielt die Schlagerfans schließlich in jedem Jahr in der Weihnachtszeit. 2020 fiel das TV-Spektakel dann jedoch wegen der Corona-Pandemie aus. Seither ist das Event aus dem Programm verschwunden. Jetzt schürte aber Helene Fischer (38) selbst Hoffnungen auf ein Comeback.

Auf der Bühne spricht Helene Fischer über ein Comeback ihrer Show

Derzeit ist die „Atemlos“-Interpretin noch anderweitig beschäftigt und ist auf großer „Rausch“-Tour, bei der Helene Fischer sogar Hand in Hand mit ihrem Partner Thomas Seitel auftrat. Den Abschluss der Tournee wird der Schlagerstar im Oktober in Frankfurt feiern. Damit hätte die Musikerin in der Weihnachtszeit Luft, um ihre Fans mit einer neuen Ausgabe von „Die Helene Fischer Show“ zu erfreuen.

Hoffnung schürte Helene Fischer nun sogar höchstpersönlich. Wie schlagerprofis.de berichtete, kam die 38-Jährige bei ihrem Konzert in Oberhausen auf die ZDF-Show zu sprechen. Über ein Comeback von „Die Helene Fischer Show“ für das Jahr 2023 sagt sie: „Ich habe große Hoffnung.“ Hat sie sich damit etwa verplappert und Pläne des ZDF verraten? Bei ihren Fans wächst damit auf jeden Fall die Hoffnung.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Außer Form? Helene Fischer leistet sich auf Tour gleich mehrere Pannen

Seit der Geburt ihres Kindes im Dezember 2021 tritt Helene Fischer deutlich kürzer. Die „Rausch“-Tour ist ihre Rückkehr aus der Mutterschafts-Pause. Doch die Rückkehr auf die große Bühne läuft nicht reibungslos. Bei ihrer Show in Oberhausen sprach sie nicht nur über „Die Helene Fischer Show“, sondern verwechselte Oberhausen auch noch mit Düsseldorf, wie die WAZ berichtete. Nur kurz darauf löste sich dann auch noch ein Stoffteil ihres Kleides und musste von schnellen Helfern wieder zusammengeflickt werden.

Seit 2019 gab es keine reguläre Ausgabe von „Die Helene Fischer Show“ mehr. Jetzt schürt die Schlagerqueen aber Hoffnungen auf ein Comeback des ZDF-Formats © IMAGO / Joachim Sielski

Ob und wann „Die Helene Fischer Show“ wieder zurückkommen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin ist von der Blondine aber trotzdem viel zu sehen. Derzeit wirbt Helene Fischer für den Discounter Lidl, muss dafür aber reichlich Kritik einstecken. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de