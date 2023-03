Neue Doku zeigt den Weg zum Schlagerstar

Einmal berühmt sein mit dem eigenen Schlager-Hit – wer möchte das nicht? Eine neue Doku zeigt nun den Weg zum Schlagerstar. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ausgerechnet - Schlager

Vorbei sind die Zeiten, in denen Schlager als langweilig galt. Längst hören auch junge Menschen wieder die Musik, die lange nur mit Oma und Opa in Verbindung gebracht wurde. Dabei brechen Helene Fischer und Co regelmäßig die Rekorde. Und das nicht nur in den Album-Charts, sondern auch in ausverkauften Stadien. Auf einer guten Party dürfen die Schlagerstars ohnehin nicht mehr fehlen. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) gaben rund 13,91 Millionen Personen ab 14 Jahren an, dass sie Schlager sehr gerne hören.

Damit rangiert Schlager nach Rock- und Popmusik und Oldies oder Evergreens auf Platz drei der beliebtesten Musikrichtung der Deutschen! Aber wie wird man eigentlich Schlagerstar? Diese Frage dürften sich die Fans häufig stellen. Und all diejenigen natürlich, die ihren Lieblingshits heimlich unter der Dusche trällern. Eine neue Doku bietet nun exklusive Einblicke in die Schlagerwelt. In „Ausgerechnet Schlager“ schaut Reporter Daniel Aßmann hinter die Kulissen unserer Lieblings-Shows und spricht mit renommierten Profis darüber, wie man einen Star aus der Taufe hebt.

Bernhard Brink, Sebastian Wurth, Sonia Liebig – so wird man Schlagerstar!

Dabei wird Daniel Aßmann auch gleich die Probe aufs Exempel machen. Mit professioneller Hilfe wird er selbst versuchen, zum Schlagerstar zu werden. Am Anfang steht dabei natürlich der Song selbst. Hierbei wird Aßmann mit drei Songwritern, unter ihnen Feuerherz-Sänger Sebastian Wurth (28) und Schlager-Newcomer Daniel Sommer (28), seinen eigenen Schlagersong aufnehmen. Der Titel klingt dabei vielversprechend: „Mein Herz schlägt Ruhrgebiet“.

Wird da etwa ein neuer Herbert Grönemeyer geboren? Aber ein Song allein reicht natürlich noch nicht. Deshalb wird sich Aßmann auch von Sonia Liebig (33) coachen lassen. Der Schlagerstar wird ihm hierbei zeigen, wie man den eigenen Song auf der Bühne performt. Neben der persönlichen Karriere wird sich Aßmann aber natürlich auch mit großen Stars über ihren Werdegang unterhalten. Beispielsweise wird er mit Schlager-Ikone Bernard Brink (70) über dessen lange und erfolgreiche Karriere sprechen. Zu sehen gibt es die Doku in der ARD Mediathek. Und wer weiß: Vielleicht wird nach der Doku ja der ein oder andere selbst das Mikro in die Hand nehmen?