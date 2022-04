„Neue Felgen, neue Farbe“: Cheyenne Ochsenknecht gönnt ihrem Auto nach Kratzer eine Generalüberholung

Cheyenne Ochsenknecht lässt ihr Auto wegen eines kleinen Kratzers generalüberholen © instagram.com / cheyennesavannah

Cheyenne Ochsenknecht nutzt einen kleinen Unfall dazu, ihr Auto mal so richtig aufzumotzen. Ein nerviger Kratzer im Lack veranlasste sie jetzt dazu, ihr Fahrzeug generalüberholen zu lassen.

Graz – Wer kennt es nicht: Kurz das Auto geparkt, um schnell etwas zu erledigen und bei der Rückkehr hat man dann den Salat. Ein fetter Kratzer im Lack und vom Übeltäter keine Spur. Das ist jetzt auch Cheyenne Ochsenknecht (21) passiert. Die Influencerin hat ihren Wagen erst dieses Jahr gekauft, doch leider wurde der PKW bereits nach kurzer Zeit zerkratzt. Die junge Mutter nimmt es allerdings gelassen und sieht in dem unglücklichen Vorfall auch eine Chance: Jetzt lässt Cheyenne ihre Karre nämlich generalüberholen.

In ihrer Instagram-Story ist die Schwester von Jimi Blue (30) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) in ihrem Auto zu sehen. Sie erzählt ihren Followern: „Ich bin jetzt gerade hier auf dem Parkplatz und habe mein Auto ausgemacht. Ich warte auf den Nino, weil ich mein Auto reparieren lasse. Jemand hat einen deftigen Kratzer in meine hintere Tür gemacht. Mit Fahrerflucht, einfach abgehauen.“ Gemeinsam mit ihrem Partner Nino Sifkovits (26) ist die Reality-Schönheit also auf dem Weg in die Werkstatt.

An ihrem Auto will Cheyenne Ochsenknecht aber nicht nur den Kratzer ausbessern lassen

Gottseidank muss Cheyenne Ochsenknecht nicht für die Reparatur an ihrem Wagen aufkommen. „Ich habe es einen Tag später bei der Polizei angezeigt und die Versicherung bezahlt mir das“, erzählt sie auf Social Media weiter. Und damit es sich auch wirklich lohnt, ihren Wagen für eine Weile abzugeben, hat sich die baldige Braut etwas einfallen lassen, damit das Auto nicht umsonst in die Werkstatt fährt. Den PKW lässt Cheyenne nämlich kurzerhand mal so richtig aufmotzen.

Ihren Instagram-Followern verrät sie schon jetzt, was der kleinen Familie schon bald die Fahrten verschönert. „Neue Fensterverdunkelungen, neue Farbe, neue Felgen, neue Reifen“, zählt die Promi-Tochter unter anderem auf. Da hat sich der kleine Kratzer für Cheyenne also eigentlich richtig gelohnt. Immerhin wird ihr Auto jetzt kurzerhand generalüberholt.