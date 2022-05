Neue Frisur und viel Dekolleté: So zeigt sich BibisBeautyPalace nach der Trennung

Von: Julia Hanigk

Teilen

Bibi Claßen zeigt sich mit neuem Look auf Instagram. © Screenshots Instagram/bibisbeautypalace

Julian und Bianca Claßen haben sich getrennt. Jetzt zeigt sich Bibi mit einer sehr klischeehaften Veränderung. Sie hat eine neue Frisur und zeigt viel Ausschnitt.

Köln - Sowohl Bianca (29) als auch Julian Claßen (29) haben ihre Trennung auf Instagram offiziell bestätigt. „Jeder geht anders mit bestimmten Situationen um“, erklärte Julienco seinen Fans via einer Instagram-Fragerunde. Das trifft wohl auch auf seine Ex BibisBeautyPalace zu, die sich jetzt mit neuem Look zeigt.

Bianca Claßen zeigt sich verändert

Schon in der letzten Zeit sah man Bianca Claßen immer wieder mit tiefen Ausschnitten, in Unterwäsche oder Bikinis auf Instagram statt im braven Look. Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Julian teilt sie mit ihren Followern Bilder im roten Top, geschminkt, mit tiefem Ausschnitt. Auch zwei ungeschminkte Bilder mit Augenpads gibt es zu sehen.

Die YouTuberin mit 8,1 Millionen Followern auf Instagram teilt aber auch eine sehr klischeehafte Veränderung nach einer Trennung. Denn auch ihren Haaren hat BibisBeautyPalace ein Makeover verpasst. Die 29-Jährige schreibt zu einer Story auf dem sozialen Netzwerk: „Von hier nach da – Ich liebe meine neue Frisur sehr“. Statt ihrer langen braunen Haare mit Strähnchen, trägt Bibi jetzt einen braunen Bob mit leichten Locken.

Neue Frisur und viel Dekolleté: So zeigt sich BibisBeautyPalace nach der Trennung

Sowohl Julienco als auch BibisBeautyPalace zeigen sich ansonsten derzeit auf Instagram mit ihrer Familie. Während Bibi ihrer Oma einen Besuch abstattete, posiert Julian Arm in Arm mit seiner Schwester.

Heimliche Küsse, Tränen und Trennung: Bibisbeautypalace und Julienco sind kein Paar mehr - die Bilder Fotostrecke ansehen

Bibi soll auch schon in London mit einem unbekannten Mann gesichtet worden sein. Das soll ein Fanfoto belegen – sie selbst äußerte sich bisher aber nicht zu dem Trubel. Verwendete Quellen: instagram.com/bibisbeautypalace