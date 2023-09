Neue Frisur: So reagiert Charlène von Monaco auf Trennungsgerüchte

Von: Susanne Kröber

Die brünette Phase ist vorbei – so trägt Charlène von Monaco ihre Haare nicht mehr. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/NurPhoto

Charlène von Monaco ist für ihre Frisur-Experimente bekannt. Oft spiegelt der Haarschnitt der Ehefrau von Fürst Albert dabei ihre aktuelle Stimmung wider. Auch diesmal?

Monaco – Als Charlène von Monaco (45), damals noch Charlène Wittstock, Fürst Albert (65) vor 23 Jahren zum ersten Mal traf, trug die damalige Profi-Schwimmerin ihre Haare noch lang und blond. Im Lauf ihrer Beziehung hat Charlène ihre Frisur allerdings mehrfach geändert, vom Undercut bis zum stylischen Bob war schon alles dabei.

Stark, selbstbewusst, glücklich: Charlène von Monaco sorgt bei Auftritt mit neuer Frisur für Wow-Moment

Das Jahr 2020 markierte bisher Charlènes drastischste Frisurenwechsel. Im September zeigte sie sich damals plötzlich mit Bob und Mini-Pony, im Dezember sorgte die Fürstin von Monaco dann mit halb rasiertem Kopf für Schlagzeilen – kurz zuvor kursierten Gerüchte, die sich später als unwahr herausstellten, Albert II. hätte mit einer Brasilianerin ein drittes uneheliches Kind gezeugt. Das monegassische Staatsoberhaupt hat bereits mit Tamara Rotolo (61) Tochter Jazmin Grace Grimaldi (31), mit Ex-Affäre Nicole Coste (51) feierte Albert kürzlich den 20. Geburtstag von Sohn Alexandre.

Autor Nigel Crawthorne (72) erklärte damals gegenüber Daily Mail: „Wenn Royals ihr Aussehen so dramatisch verändern wie Prinzessin Charlène von Monaco, ist das eine sehr bewusste Entscheidung und ein Zeichen dafür, dass sie der Welt mitteilen wollen, dass sich in ihrem Leben etwas dramatisch verändert hat.“

Es folgte bekanntlich der lange, krankheitsbedingte Aufenthalt der monegassischen Fürstin in Südafrika und in der Schweiz, erst seit dem Frühjahr 2022 nimmt Charlène wieder öffentliche Termine wahr. Auf einen platinblonden Pixie folgten zunächst dunkle Strähnchen und zuletzt ein Kurzhaarschnitt in einem dunklen Braunton.

Back to Blond: Charlène von Monacos aktuelle Frisur lässt ihre Fans jubeln

Doch jetzt kehrt Charlène von Monaco zu ihren blonden Wurzeln zurück. Aktuelle Bilder von Monaco-Matin zeigen die Mutter von Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (8) bei einer Veranstaltung für Senioren auf dem Place d’Armes. In einem schwarzen, asymmetrischen Kaschmir-Top von The Row im Wert von 1905 US-Dollar (rund 1790 Euro) sorgte Charlène dabei für einen absoluten Wow-Auftritt, dabei zog nicht zuletzt die aktuelle Frisur der Fürstin alle Blicke auf sich. Charlène trägt ihre Haare wieder blond – und sorgt damit bei den Royal-Fans für Begeisterung.

„Blond steht ihr viel besser“, schreibt eine Userin bei Instagram. „Meiner Meinung nach sieht sie großartig aus! Die Haarfarbe passt perfekt zu ihr und lässt sie gesund aussehen“, jubelt eine andere Nutzerin. Vermutlich genau die Botschaft, die Charlène von Monaco vermitteln will.

Nach anhaltenden Spekulationen über eine Ehekrise dementierte zunächst Fürst Albert die Trennungsgerüchte im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera, jetzt geht auch Charlène von Monaco auf Angriff und klagt an: „Die Leute wollen sehen, dass wir uns trennen.“ Ihrem „Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung“-Statement verlieh sie jetzt mit neuer Frisur Nachdruck. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, dailymail.co.uk, Instagram