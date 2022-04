Neue Liebe bei Pietro Lombardi? DSDS-Gewinner kryptisch: „Man weiß es nicht“

Von: Julia Hanigk

Pietro Lombardi spricht über seinen aktuellen Gefühlszustand. (Fotomontage) © Screesnhot Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi hat seine große Liebe bisher noch nicht gefunden. Offiziell ist er Single. Auf Instagram sprach er jetzt darüber, ob er aktuell verliebt sei.

Köln – Pietro Lombardi (29) machte gerade von sich reden, weil der Single auf Instagram plötzlich ein Foto veröffentlichte, auf dem er mit Sängerin Katja Krasavice (25) Ringe tauschte. Sofort machten Spekulationen um eine überraschende Hochzeit des Ex-Mannes von Sarah Engels (29) die Runde – tatsächlich war das Bild Teil eines neuen Songs der beiden. Nun sprach Lombardi kryptisch über seine aktuelle Gefühlslage in Liebesdingen.

Pietro Lombardi hadert mit seinem Gewicht - „Frauen würden weglaufen“

Pietro Lombardi (alles über den Sänger) gilt öffentlich als Single. Die letzte Frau, die er an seiner Seite zeigte, war Ex-Freundin Laura Maria Rypa. Erst kürzlich verkündete er, dass er abnehmen wolle, da er mit seinem Gewicht hadere; sagte: „Glaube, die Frauen würden weglaufen, aktuell“.

In einer Fragerunde bei Instagram stellte jemand Lombardi nun die Frage: „Wieso ist es für dich so schwer, eine Frau zu finden auf deinem Level?“ Der fragte nach, was mit „Level“ gemeint sei und antwortete mit einem Screenshot auf Level 10 bei Tetris, Interpretation offen.

Aber auch bei der nächsten Fan-Frage gab sich der ehemalige DSDS-Gewinner kryptisch. „Bist du aktuell verliebt?“, wollte jemand wissen. Lombardi führte geheimnisvoll aus: „Vielleicht ja, vielleicht nein. Man weiß es nicht... Man weiß es nicht“

Kürzlich erklärte Pietro Lombardi auch, dass er kein großer Fan von Partys sei. Lombardi könne „Club-Frauen“ nicht nachvollziehen. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi