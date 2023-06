Neue Mitglieder für britischen Hosenbandorden

König Charles III. und Königin Camilla nehmen an der jährlichen Zeremonie des Hosenbandordens („Order of the Garter“) in der St. George's Chapel teil. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Den Hosenbandorden gibt es nun schon bald 700 Jahren. Zur Aufnahme-Zeremonie kamen König Charles III. und Königin Camilla prachtvoll gewandet.

Windsor - Unter Vorsitz von König Charles III. hat der britische Hosenbandorden bei einer Zeremonie zwei neue Mitglieder offiziell aufgenommen.

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton gehört dem ältesten britischen Ritterorden nun als „Lady Companion“ an. Der letzte britische Gouverneur von Hongkong, Christopher Patten, ist nun ein „Knight Companion“. Ihre Ernennung war im April bekannt geworden und wurde nun bei einem Gottesdienst mit 800 Teilnehmern in Windsor nahe London formalisiert.

Nach ihrer Berufung in den Orden im Vorjahr erschien Queen Camilla an der Seite ihres Ehemanns Charles im Umhang des Ordens und mit der typischen Feder auf dem Hut. Thronfolger Prinz William und Charles' jüngster Bruder Prinz Edward waren als Mitglieder ebenso anwesend wie die früheren Premierminister John Major und Tony Blair.

Hingegen fehlte Charles' zweiter Bruder Prinz Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal kaum noch öffentlich auftritt. Bei der Krönung von König Charles im Mai hatte Andrew aber die Robe des „Most Noble Order of the Garter“ genannten Ordens getragen.

Die Blicke der etwa 3000 Schaulustigen zog vor allem Williams Ehefrau Prinzessin Kate auf sich. Die 41-Jährige, die kein Ordensmitglied ist, trug ein schwarz-weiß gepunktetes Kleid sowie tropfenförmige Perlenohrringe, die ursprünglich ihrer gestorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana gehörten.

Der „Garter Day“ ist eine der traditionsreichsten Zeremonien im royalen Kalender. Der Hosenbandorden wurde vor bald 700 Jahren von König Edward III. gestiftet. Er hat - zusätzlich zum Monarchen und dem Thronfolger - 24 Mitglieder, die vom König in Anerkennung ihrer Verdienste ernannt werden. dpa