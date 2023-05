Neue Musikshow mit Bill und Tom Kaulitz: „That‘s my Jam“

Die Kaulitz-Brüder moderieren bald die Show „That‘s my Jam“. In der Musikshow treten prominente Gäste gegeneinander an.

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz (33) beginnen bald ein neues Projekt. Die Zwillingsbrüder wurden mit ihrer Band Tokio Hotel im Jahr 2005 berühmt. Mittlerweile sind die beiden jedoch nicht mehr nur als Musiker, sondern auch als Moderatoren bekannt. Zusammen moderieren die Kaulitz-Brüder das Format „That’s my Jam“ – Eine Show von Talkmaster Jimmy Fallon aus den USA.

Die bekannte Musikshow wird nun aus Amerika nach Deutschland gebracht. Darin treten mehrere Promis gegeneinander an, doch es geht nicht nur um eine gute Stimme. Denn für die insgesamt fünf Spielrunden werden aus Teams gebildet und die Gäste müssen sich durch Kreativität, Schnelligkeit und Knowhow beweisen. Zu den Challenges gehört unter anderem die Mix-Tape-Challenge oder auch die Genre-Challenge, in der Lieder in ein anderes Genre umgewandelt werden müssen.

Am 12. Mai beginnt die Show

Die Moderation der Kaulitz-Brüder wird durch eine eigene Live-Band im Studio begleitet. Und auch die Gäste der 33-Jährigen sind schon bekannt. Insgesamt werden 24 Prominente bei „That’s my Jam“ zu Gast sein. In der ersten Folge ist der Musiker Jan Delay eingeladen. Dieser bildet zusammen mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer ein Team. Sie treten gegen den Schauspieler Daniel Donskoy und die Musikerin Elif an. Die erste Folge wird am 26. Mai um 23:30 auf RTL zu sehen sein und bereits ab dem 12. Mai auf RTL Plus.