Nackt-Skandal um Lena: Es ist alles noch viel schlimmer

Köln - Der Nackt-Skandal um Lena Meyer-Landrut weitet sich aus. Scheinbar ist die Verbreitung der Bilder nicht mehr zu stoppen.

Lena Meyer-Landrut (25) sieht sich weiterhin einem furchtbaren Nackt-Skandal ausgesetzt, der in der Internet-Community den Namen „LenaLeaks“ verpasst bekommen hat. Offenbar von einem gestohlenen Laptop ihres Freundes haben Unbekannte reihenweise private Bilder und Videos erbeutet - Nacktaufnahmen inklusive. Der Erpresser brüstet sich damit, in Besitz von insgesamt 18 Gigabyte Material zu sein. Und droht damit, immer mehr davon an die Öffentlichkeit sickern zu lassen.

Insofern könnten die rund 25 Fotos und mehrere Videos erst der Anfang gewesen sein. Doch es gibt noch mehr Anzeichen, dass sich der Nackt-Skandal mehr und mehr ausweitet:

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird Lena schon seit zwei Jahren unter Druck gesetzt. Schon damals sei besagter Laptop entwendet worden, das Material verschiedenen Medien zum Kauf angeboten worden, die (natürlich) ablehnten. Lena lebt also schon seit zwei Jahren in ständiger Angst, dass genau das passiert, was nun passiert ist.

Der Erpresser scheint keine Moral zu kennen , ein höchst zynischer Mensch zu sein, dem die Privatsphäre von Lena egal ist. „Werte Kellergemeinde, merkt euch diesen historischen Tag“, screenshottet die Bild einen vermeintlichen Forums-Eintrag im Internet. Der Unbekannte schreibt weiter: „In diesem Sinne, lasset die Spiele beginnen.“ Insofern könnte das alles erst der Anfang sein.

Die Verbreitung der bisher veröffentlichten Bilder ist längst nicht mehr zu stoppen. Jene etwa zwei Dutzend pikanter Fotos aus Lenas Privatbesitz sind nun nicht mehr nur in dubiosen Foren zu finden, sondern auch auf verschiedenen Seiten, die Nacktfotos von Promis sammeln. Was dort einmal ist, das bekommen wohl auch die besten Anwälte und IT-Experten nicht aus dem Netz getilgt.

Sogar bei YouTube ist ein erstes Video aufgetaucht. Am Mittwoch war ein Clip zu sehen, der verschiedene der privaten Nacktfotos von Lena Meyer-Landrut zusammenschneidet. Um den YouTube-Filter zu umgehen, sind zwar die „Nackt-Teile" abgeschnitten, und der Clip wird vermutlich trotzdem bald von dem Portal gelöscht werden. Aber: Es zeigt schon, dass das Material nun auch auf Mainstream-Seiten erscheint.

Es sind die ersten Fotos im Netz, die über „Oben ohne" hinausgehen. Dass private Fotos im Internet sie oben ohne zeigen, dürfte Lena Meyer-Landrut zwar über alle Maßen ärgern, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie oberkörperfrei auftaucht. Schließlich stand sie einst freiwillig im Rahmen einer RTL-Dokusoap (siehe Fotostrecke unten) mit unbekleidetem Oberkörper vor der Kamera, sprang nackig in einen Pool. Aber: Mehrere neue Fotos verletzten noch viel gröber ihre Intimsphäre, zeigen sie splitterfasernackt. Bilder, die wirklich nur für die Augen ihres Freundes bestimmt waren. Wie auch die Videos, die kursieren.

Es schien nur eine Frage der Zeit, bis weitere Nackt-Fotos auftauchen. Die Fans in einem einschlägigen Forum geiferten schon danach. „Es gibt neue Pics...wer ist am schnellsten", schrieb einer.

Alle echten Fans von Lena dürften gehofft haben, dass keine weiteren Fotos im Netz landen. Doch die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Bis Mittwoch sind weitere neue Aufnahmen dazugekommen.



Weder Lena-Meyer Landrut noch ihr Management haben sich bisher zu „LenaLeaks“ geäußert. Das letzte Facebook-Posting auf Lenas offizieller Seite datiert vom 11. Februar - ein Werbebeitrag für eine Klamottenmarke. Seitdem ist sie dort verstummt.



Inzwischen ermittelt auch die Staatanwaltschaft. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Erpressung“, bestätigt Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, der Bild.

Unser Portal zeigt die Nacktfoto-Leaks natürlich nicht, verlinken nicht darauf und geben auch keine Anleitung. Die Bilder die wir unten zeigen, sind die „offiziellen“ Nacktaufnahmen aus der RTL-Dokusoap.

