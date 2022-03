Neue Rammstein-Single am 10. März: Angeblich auch Album angekündigt

Teilen

Die Band Rammstein zeigt in einem Fotobuch exklusive Bilder ihrer Tour 2019. © Christoph Soeder

Das Warten hat endlich ein Ende! Bereits am 10. März 2022 soll es neue Rammstein-Musik geben.

Bereits morgen gibt es neue Musik von Rammstein. Das berichten einige Musik-Portale und Fangemeinschaften im Netz. Demzufolge wird das neue Album den Titel „Zeit“ tragen, das Musikvideo wird am 10. März um 17 Uhr uraufgeführt. Laut dem Fanportal „RammWiki” wurden am Berliner „Kesselhaus“ Flyer verteilt, die auf die Videopremiere hingewiesen haben. Für alle Fans, die nicht in Berlin wohnen: Auf dem Instagram-Kanal der Fangemeinschaft wurden Fotos der Flyer und Informationen über die Premiere geteilt.

„Der Trailer zum Video wird an die Wand des Kesselhauses projiziert.“ Außerdem stehe dort „ein Van mit Rammstein-Branding und einem QR-Code zur ZEIT-Website“. Es gibt sogar auch einen Vorgeschmack auf den neuen Merch, getragen von einem Universal-Mitarbeiter.

Falls die Premiere wirklich am Berliner Kesselhaus stattfinden wird, wäre die Location eine ganz besondere. Denn: 1994 fand der erste Rammstein-Auftritt, im Rahmen des Metrobeat-Wettbewerbs, genau an diesem Ort statt.

Bringt Rammstein ein neues Album heraus?

Fans dürfen sich laut der Hinweise nicht nur auf ein neues Musikvideo von Rammstein freuen, sondern sogar auf ein neues Album! Auf dem Albumcover sollen die Rammstein-Bandmitglieder zu sehen sein, die eine Treppe des Luftfahrtforschung-Turms in Berlin herunterlaufen.

Rammstein ist eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands und ist für volkstümliche Klänge wie „Hier kommt die Sonne“ bekannt. Die Band ist außerdem eine der bekanntesten deutschen Bands im Ausland. Nach einer langen Wartezeit sieht es nun danach aus, als dürften sich Fans in Deutschland und international auf neue Musik der Kultband freuen…