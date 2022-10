Neue Single: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack singen Liebeskrise einfach weg

Teilen

Heute kommt endlich das Lied „Das Tattoo auf meiner Haut“ von Stefan Mross und seiner Anna-Carina Woitschack heraus.

Unterwössen – Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) gelten als Schlagertraumpaar der Branche. Auch musikalisch passt das Duo gut zusammen. Nachdem sie schon 2018 mit „Lo siento“ die Fans begeistert haben, kam ein Jahr später die Fortsetzung „Das Tattoo auf meiner Haut“. In dem Lied geht es um ewige Liebe. Nun haben sich die beiden Entertainer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am Freitag, dem 21. Oktober, wird eine neue Version des Liedes veröffentlicht.

Dies verkündete der 46-Jährige auf seinem Instagram-Profil: „Noch 2 Tage. Am Freitag veröffentlichen wir unseren REMIX von ‚Tattoo auf meiner Haut‘ als Digital-Single. Ihr bekommt den Song dann auf allen bekannten Download und Streaming Portalen, in meiner Story findet ihr den Pre-Save-Link“, schrieb er. Dazu postete er auch gleich das dazugehörige Cover: Stefan und Anna-Carina lächeln in die Kamera. Der Hintergrund besteht aus dunklen Farben, welche vor allem das Outfit der ehemaligen „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin zur Geltung bringen.

Zwischen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack soll es gekriselt haben

Ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung absichtlich so gewählt wurde? Darüber wird spekuliert. In letzter Zeit häufigen sich die Gerüchte um eine Liebeskrise. Die 29-Jährige soll angeblich mit ihrem „Skate Fever“-Kollegen Andrej Mangold anbandeln. Soll das gemeinsame Lied über Liebe nun allen beweisen, dass die Gerüchte nicht stimmen und die beiden immer noch glücklich sind? Darüber kann nur spekuliert werden. Nichtsdestotrotz freuen sich die Fans. So kommentierte ein User: „Ich lieb‘s jetzt schon.“ „Wie immer ein toller Song. Ich bin begeistert“, jubelt ein weiterer.