„Neue Songs, geile Feature-Gäste und neue Versionen“: Ben Zucker kündigt Best-of-Album an

Teilen

Im September bringt Ben Zucker eine Kompilation seiner größten Hits heraus. Vorbestellen kann man das Album schon jetzt. (Fotomontage) © Instagram/Ben Zucker

Im September bringt Ben Zucker eine Kompilation seiner größten Hits heraus. Vorbestellen kann man das Album schon jetzt.

Bald gibt’s was auf die Ohren! Ben Zucker (38) begeistert seine Fans mit aufregenden Neuigkeiten: Der Schlagerstar veröffentlicht ein Best-of-Album, auf dem seine größten Hits aus den vergangenen fünf Jahren enthalten sind. „Wir haben’s spannend gemacht und die schönsten Erinnerungen durchgeblättert, um euch jetzt voller Stolz anzukündigen: Mein neues Album ‚Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)‚ ist jetzt vorbestellbar!“, verkündete der Sänger stolz auf Instagram.

Erscheinen wird die Platte am 30. September und stellt somit ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an die Fans dar. Für Ben Zucker markiert das Best-of-Album einen wahren Meilenstein. „Es wird eine Sammlung der für mich wichtigsten Tracks der letzten fünf Jahre sein - unvergessliche Momente auf und neben der Bühne“, versprach er. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die der Star in petto hat. Denn die Platte wird nicht nur alte Lieder enthalten. „Oben drauf gibt’s natürlich noch fünf neue Songs, ein paar extrem geile Feature-Gäste und neue Versionen von beliebten Hits. Kurz: 5 Jahre mit euch – für euch“, freute sich Ben Zucker.

Ben Zucker: Neues Album als streng limitierte Fotobuch-Version

Damit nicht genug. „Aufgrund der vielen kostbaren Augenblicke, die dieses Album befüllen, erwartet euch nicht nur eine CD-Version, sondern auch eine Edition als DIN A4 Fotobuch“, fügte der Schlagerkünstler hinzu. „Darin halten wir all das fest, was in fünf Jahren besonders bedeutsam war!“ Vorzubestellen gibt es das Fotobuch sogar mit persönlicher Widmung. „Aber streng limitiert - schnell sein lohnt sich!“, warnte Ben Zucker.

Keine Frage, dass die Fans völlig aus dem Häuschen über die tollen News waren. In den Kommentaren sind zahlreiche begeisterte Nachrichten zu lesen wie „Das ist auf jeden Fall mein nächster Kauf, ich freu mich drauf“, „Mach weiter so“ und „Hab’s sofort vorbestellt“. Ein User nutzte die Gelegenheit, um Ben Zucker für seine Musik zu danken: „Ich freue mich mega drauf, Ben! Danke für so tolle Alben in den fünf Jahren, die wir (deine Bande) mit dir gehen durften.“