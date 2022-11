Neue Staffel „Are You The One“ mit Sophia Thomalla startet im Dezember

Ab Dezember läuft die neue Staffel „Are You The One“ auf RTL+ © RTL

Das Warten hat endlich ein Ende! Ab Dezember läuft die neue Staffel „Are You The One“ auf RTL+. Natürlich wird sie wieder von Sophia Thomalla moderiert und die Fans dürfen sich jeden Dienstag auf eine Doppelfolge freuen.

Paros, Griechenland – Bald geht die beliebte Datingshow „Are You The One“ wieder in die nächste Runde. Zum vierten Mal machen sich insgesamt 21 Singles auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“. Stolze 200.000 Euro Preisgeld warten auf die Kandidaten. Doch das Geld zu gewinnen, ist nicht ganz so leicht. Da elf Frauen, aber nur zehn Männer in die Villa einziehen werden, wird am Ende eine Single-Lady mit leeren Händen nach Hause fahren.

Vor dem Einzug in die Villa haben Psychologen und Experten genau ausgewertet, welche Singles zueinander passen würden. Deshalb gilt es nun für die Damen und Herren ihr „Perfect Match“ bis zum Finale zu finden. Werden alle 10 Matches gefunden, dürfen sie sich über das Preisgeld freuen. Auch dieses Jahr steht ihnen wieder Moderatorin Sophia Thomalla (33) zur Seite, die bereits die letzten zwei Staffeln moderierte. Ab dem 06. Dezember dürfen die Fans die wilde Reise der Singles auf dem Streaming-Dienst RTL+ mitverfolgen.

Im Dezember läuft die vierte Staffel „Are You The One“ mit Sophia Thomalla

Insgesamt sind 20 Ausgaben der Reality-Datingshow geplant. Jeweils zwei Folgen werden jeden Dienstag ausgestrahlt. Die Fans, die es auch bis Dezember nicht abwarten können, dürfen sich schon auf eine kleine Sneak-Preview am 29. November freuen. Erste Einblicke können die Zuschauer ebenfalls auf der Instagram-Seite der TV-Show bekommen. Dort stellte die Produktion bereits die Single-Männer und -Frauen vor und fragte ihre Community: „Was ist euer erster Eindruck?“ Die Fans scheinen es kaum abwarten zu können. „Bin ich mega gespannt drauf“, schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: „So viele schöne Leute an einem Fleck.“