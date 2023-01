„Der Bergdoktor“ auf Talfahrt: schlechtester TV-Wert für Hans Sigl seit neun Jahren

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Die neue Staffel „Der Bergdoktor“ im ZDF dürfte die Produzenten und Schauspieler Hans Sigl nicht zufriedenstellen: Die zweite Folge „Getrennte Welten“ sorgte für einen Tiefstwert bei den Einschaltquoten.

Seit dem 29. Dezember 2022 läuft die 16. Staffel „Der Bergdoktor“ im ZDF. Star der Arztserie, die seit dem 6. Februar 2008 in Deutschland zu sehen ist, ist Hauptrolle Dr. Martin Gruber, alias Hans Sigl (53).

Der österreichische Schauspieler war bisher immer Quotengarant für die ZDF-Serie. Doch das scheint sich nun zu ändern. Dabei verspricht die neue Staffel Dramen und Spannung. Auch Liebeleien gehören bei „Der Bergdoktor“ praktisch seit Folge 1 mit dazu. Einige ZDF-Zuschauer nervt das inzwischen gewaltig. Im Netz sind viele ZDF-Zuschauer wütend und äußern ihre Kritik zur neuen Staffel „Der Bergdoktor“.

„War eigentlich jeder mit jedem im Bett? ‚Der Bergdoktor‘ ist ja Sodom und Gomorra im ZDF“, schimpft ein Fan, ein anderer meint: „Die Dramen der Familie Gruber sind langsam echt nicht mehr zu ertragen. Was kommt da alles noch die Tage?“

Die Reaktionen zeigen auch: Die 16. Staffel „Der Bergdoktor“ wird turbulent. Die Programminfo zur siebten Folge gibt bereits einige Details preis. Dort soll es unter anderem ein Wiedersehen zwischen Dr. Martin Gruber und seiner Ex-Frau geben.

Doch auch wenn die Story der 16. Staffel überraschende Wendungen für die ZDF-Zuschauer bereithält: Die Einschaltquoten sprechen eine andere Sprache. Das beweist ein Blick auf die Fakten zur zweiten Folge des Bergdoktors „Getrennte Welten“.

Die neue Folge des ARD-Krimis „Nord bei Nordwest“ am 5. Januar 2023 verfolgten im Schnitt 7,96 Millionen Menschen. „Das reichte sogar, um dem ‚Bergdoktor‘ locker abzuhängen“, berichtet das Branchenmagazin dwdl.de. „Die ZDF-Serie war mit 5,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,0 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls sehr erfolgreich, musste allerdings die niedrigste Reichweite seit neun Jahren hinnehmen.“

ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ auch im Ausland erfolgreich

„Der Bergdoktor“ ist eine deutsche Fernsehserie, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. Die Serie handelt von einem Arzt, der in den Bergen Tirols praktiziert und sich um die medizinischen Belange seiner Patienten kümmert. Die Serie hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt und wird in vielen Ländern der Welt ausgestrahlt. Sie ist auch unter dem Titel „Heart of the Alps“ bekannt.