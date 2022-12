„Neuen Matz(e) in meinem Leben“: Cathy Hummels startet Podcast mit Matze Knop

Cathy Hummels und Matze Knop starten mit „Shitstorms“ ihren ersten gemeinsamen Podcast © Instagram: cathyhummels & matzeknop_official

Cathy Hummels und Matze Knop starten zusammen einen Podcast. Dies verkündet die Influencerin nun auf Instagram.

Influencerin Cathy Hummels (34) versucht sich nun an einem Podcast. Seit der Trennung von BVB-Spieler Mats Hummels (33) hat sie einige neue Projekte. So gab es bereits ihrer neuen Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Jetzt geht sie ein neues Projekt an, wie sie durch ein neues Foto auf Instagram verrät. Unter dem Bild verkündete Cathy Hummels den Start ihres neuen Podcasts.

Cathy Hummels zeigt sich auf dem Instagram Foto in einem weißen Badeanzug und strahlt in die Kamera. Darunter schreibt die 34-jährige: „o schnell konnte ich nicht gucken … und Schwupps die wupps hab ich einen neuen Matz (e) in meinem Leben. Ab 24.12 gibt es sogar unseren gemeinsamen Podcast: sHITstorms by Cathy & Matz (e)“ Darunter schreibt sie außerdem spaßeshalber an Mats Hummels gerichtet: „Keine Sorge. Du bleibst mein erster und einzig wahrer Mats.“

Darum geht es im „sHITstorms“ Podcast

Der „neue Matze“ ist niemand andere als Komiker Matze Knop (48). Mit diesem soll sie in dem Podcast über die neuesten Schlagzeilen sprechen – Wer weiß, vielleicht sogar über ihre Beziehung zu Mats. In ihrer Instagram Story ruft die Influencerin sogar die Follower auf, ihr gerne Themen für den Podcast zuzuschicken. Die Fans sind bereits gespannt auf die erste Folge des Podcasts, die am 24. Dezember zu hören ist.