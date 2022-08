Weil’s einfach ist: Pietro Lombardis und Sarah Engels‘ Sohn hat neuen Nachnamen

Von: Stella Rüggeberg

Pietro Lombardi und Sarah Engels haben einen gemeinsamen Sohn: Alessio. Nach der Scheidung trägt der Sechsjährige nun einen Doppel-Nachnamen. © Instagram/sarellax3 & IMAGO / Marc John

2021 heiratete Sarah Engels Julian Büscher und nahm nach ihrer Ehe mit Pietro Lombardi ihren Mädchennamen wieder an. Der gemeinsame Sohn des ehemaligen Paares, Alessio, trug lange nach der Scheidung noch den Nachnamen seines Papas. Dies hat sich aber schon längst geändert.

Köln – Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich 2011 in der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ kennen. Gemeinsam standen sie im Finale und gestanden ihre Liebe zueinander vor einem Millionenpublikum. Nach der Show folgte nicht nur die Hochzeit, sondern auch ein Sohn: Alessio.

Einige Jahre später verkündete das Paar ihr Liebes-Aus, seitdem teilen sie sich das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn. Nach der Hochzeit mit Julian Büscher nahm Sarah wieder ihren Mädchennamen „Engels“ an - ob Alessio nun auch den Nachnamen seiner Mutter annimmt, oder ein Lombardi bleibt, bleib für viele Fans eine ungeklärte Frage. In einer Instagram-Fragerunde möchte Sarah Engels dies nun klarstellen.

Sarah Engels beantwortet auf Instagram die Fragen ihrer Fans © Instagram/sarellax3

„Alessio hat doch jetzt einen Doppel-Nachnamen, oder?“, möchte ein Fan wissen. Daraufhin antwortet die Sängerin: „Ja, genau. Gerade für solche Reisen wie die nach Amerika gerade empfand ich das als sehr wichtig, dass wir alle den gleichen Nachnamen tragen, und ich bei der Kontrolle nicht gefragt werde, ob das mein Kind ist.“

Pietro Lombardi ist wieder mit Laura Maria zusammen

In welcher Reihenfolge die Nachnamen nun auf seinem Reisepass stehen, verrät Sarah ihren Fans nicht. Egal ob Lombardi-Engels oder Engels-Lombardi, Hauptsache Alessio geht‘s gut.

Verwendete Quellen: instagram/sarellax3 & rtl.de