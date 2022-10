Neuer Job: RTL-Moderatorin Nazan Eckes wird Schauspielerin

Teilen

Eine neue Herausforderung für Nazan Eckes: Die TV-Moderatorin versucht sich als Schauspielerin und Produzentin. © picture alliance/dpa/Henning Kaiser

Nazan Eckes blickt auf eine lange Fernsehlaufbahn beim Kölner Sender RTL zurück. Nach über 20 Jahren Job-Treue geht die beliebte Moderatorin nun neue Wege.

Nazan Eckes hat bereits einen beachtlichen Karriereweg hinter sich: Seit 1999 ist sie für den Privatsender RTL tätig gewesen. Zunächst moderierte sie dort die Wetternachrichten, später Lifestyle-Magazine. Gerade als Moderatorin großer Unterhaltungs-Shows wie „Let‘s Dance“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ war sie beim Publikum beliebt.

Dieses Jahr gab die 45-Jährige die Trennung von RTL bekannt. Im April sagte sie gegenüber Bild: „Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung. Daher habe ich entschieden, die bisherige exklusive Zusammenarbeit mit RTL zu beenden und meine Sendung ‚Extra‘ abzugeben.“ Nun wurde bekannt, dass für die Mutter zweier Söhne schon ein spannendes neues Projekt auf dem Plan steht.

Nicht nur Schauspielerin, sondern auch Co-Produzentin

Im nächsten Jahr wird Nazan Eckes als Schauspielerin für Bülent Gençdemirs Film „Nazim“ vor der Kamera stehen. Als sie das Drehbuch gelesen habe, sei sie sofort von der Geschichte begeistert gewesen. Darin soll es um einen deutschen Neonazi gehen, der nach einem Überfall dazu verurteilt wird, als Elektroinstallateur in einem kleinen Dorf in Anatolien zu arbeiten. Eckes wird in der Komödie nicht nur eine größere Rolle spielen, die, wie sie meint, „viele überraschen“ wird, sondern hat auch Co-Produzentin sein.

„Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Eingefleischte RTL-Zuschauer dürfen trotzdem darauf hoffen, Nazan Eckes zukünftig noch ab und an bei einem Fernsehauftritt sehen zu können. Denn auch das verriet sie Bild: „Es gibt jedoch Ideen, gemeinsame Projekte mit RTL auch über das Ende 2022 hinaus auf ganz neuer Basis umzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, bleibe aber gleichzeitig offen für ganz neue Herausforderungen.“