Neuer Karriereabschnitt: Stefanie Hertel hat ersten Auftritt im Musical „Mamma Mia“

Stefanie Hertel bei der Premiere von „Mamma Mia!“ © IMAGO / Eventpress

Als „Tanja“ steht die Schlagersängerin Stefanie Hertel (43) im April für einige Gastauftritte im ABBA-Musical „Mamma Mia!“ auf der Bühne.

Hamburg - Dass das Repertoire von Stefanie Hertel mehr als Schlager umfasst, wissen ihre Fans spätestens seit ihrem Aufritt in der ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“. Gut verkleidet in einem Panther-Kostüm rockte sie dort unter anderem den AC/DC-Klassiker „Highway to Hell“.

Ein ganz anderes, aber doch schlagerfernes Genre bedient die Sängerin nun in ihrer Gastrolle im Musical „Mamma Mia!“. In der Show wird sie einige der beliebtesten ABBA-Hits aus der Feder von Benny Andersson und Björn Ulvaeus vortragen, die die musikalischen Pfeiler des Musicals bilden.

Ein bisschen aufgeregt

Da sie schon immer großer ABBA-Fan war, geht für die Sängerin mit der Rolle der etwas überkandidelten „Tanja“ ein großer Traum in Erfüllung. Anfang April hatte Stefanie Hertel in dieser Rolle ihre Premiere auf der Bühne des Hamburger Stage Theaters „Neue Flora“.

Im Interview mit dem NDR-Magazin „Hamburg Journal“ verriet sie, dass sie bei der Generalprobe „schon ziemlich aufgeregt“ gewesen sei. Und das, obwohl sie sonst kaum mit Lampenfieber zu kämpfen hat! Doch immerhin betritt sie mit ihrem Auftritt Neuland und hat ganze sechs Wochen für die Rolle geprobt.

Das Musical wurde wegen der großen Nachfrage bis Januar 2024 verlängert. Allerdings wird Stefanie Hertel aufgrund ihrer vielen anderen beruflichen Verpflichtungen nur an ausgewählten Terminen in dem beliebten Bühnenstück zu sehen sein.