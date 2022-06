Neuer Look? GNTM-Gewinnerin Lou-Anne lässt sich ihre Haare abrasieren

GNTM-Gewinnerin Lou-Anne bestach die ProSieben-Zuschauer sowie die Jury rund um Model-Mama Heidi Klum mit ihrem frechen Kurzhaarschnitt. Jetzt stand jedoch eine neue Frisur an. (Fotomontage) © Instagram/Lou Anne

Klosterneuburg, Niederösterreich - Die Zeiten, in denen Mädchen nur mit langer, wallender Mähne eine Chance auf den Titel „Germany’s Next Topmodel“ hatten, sind schon lange vorbei. In dieser Staffel drehte sich in der ProSieben-Show alles um das Thema Diversity. Egal wie groß oder klein, dick oder dünn, alt oder jung — jede Teilnehmerin hatte die Chance, Heidi Klum (49) und ihre Jury mit ihrem ganz eigenen Charme zu überzeugen.

So auch Lou-Anne (19): Die in Monte-Carlo geborene Stylistin trat zusammen mit ihrer Mutter Martina (50) in der Casting-Sendung an. Beide Frauen erreichten das Finale, doch am Ende konnte sich Lou-Anne den Titel samt Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sichern.

Während andere Mädels während der stets gefürchteten Umstyling-Episode in Tränen ausbrechen, weil sie sich von ihrem langen Haar verabschieden müssen, passierte auf dem Kopf von Lou-Anne nicht viel. Sie kam bereits mit ihrer frechen Kurzhaarfrisur zum Casting und änderte auch im Laufe der Staffel nichts daran. Doch jetzt, wo Heidi Klum keinen Einfluss mehr auf das Aussehen der Kandidatinnen hat, wagte Lou-Anne doch eine neue Frisur. Doch statt frischer Farbe oder Extensions griff sie lieber zum Rasierer!

GNTM-Gewinnerin Lou-Anne dokumentiert ihren neuen Haarschnitt auf Instagram

In ihrer Instagram-Story postete GNTM-Gewinnerin Lou-Anne einen Clip, der sie in einem Badezimmer zeigt. Hinter ihr steht eine weitere junge Dame, bewaffnet mit einem Rasierer. Und bevor Lou-Anne es sich überhaupt noch einmal überlegen kann, ist mitten auf ihrem Kopf bereits ein breiter Streifen Haar abrasiert. „Ich schau immer wie so ein Opa aus“, lacht das neue Topmodel dabei in die Handykamera.

In einer zweiten Story zeigt Lou-Anne das vorläufige Ergebnis. Zwar ist ihr Kopf nicht komplett kahl rasiert, aber die Haarlänge wurde um einige Zentimeter reduziert. Doch dabei will die Laufstegschönheit es nicht belassen: In einer weiteren Story, die sie einige Stunden später veröffentlichte, sieht man das Endergebnis des heimischen Umstylings: Ihre kurze Mähne hat Lou-Anne außerdem blondiert — jetzt können die Modelaufträge also kommen!