Neuer Termin für „Schlagerabschied“-Wiederholung mit Silbereisen gefunden

Teilen

Endlich ist wieder eine Florian-Silbereisen-Show in Aussicht – wenn auch nur eine Wiederholung. Die Abstinenz des Schlagerstars hatte bereits für Spekulationen gesorgt.

Leipzig – Erleichterung bei den Silbereisen-Fans: Der nächste Termin für den Showmaster im Ersten ist gefunden. Aufatmen! Florian Silbereisen (41) wurde also nicht langfristig aus dem Programm gestrichen. Diesen Eindruck hatte der Sender nämlich in den letzten Wochen befeuert, als klar wurde, dass für die Monate Februar, März und April keine einzige Schlagershow mit dem Moderator ansteht. Und zudem wurde auch noch der Wiederholungstermin des großen „Schlagerabschiedes“ gecancelt. „Diese Wiederholung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, hieß es dazu nur von einer MDR-Sprecherin auf Nachfrage von Schlager.de.

Nun gab der Sender endlich Entwarnung: Schlager-Fans müssen sich nur in Geduld üben. Florian Silbereisens Feste-Show kommen ab dem Sommer zurück, um wieder Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme zu locken. „Die Fans von Florian Silbereisen können sich auf vier weitere Feste-Shows im Ersten freuen. Die nächste Show ist für den Sommer geplant“, so die Sprecherin weiter.

Und um diese lange Durststrecke zu überbrücken, kündigt der Sender ein Glück nun auch einen neuen Termin für die Wiederholung der am 14. Januar ausgestrahlten Show zu Ehren von Schlager-Legende Jürgen Drews (77) an. Eigentlich sollte der „Schlagerabschied“ des Königs von Mallorca am 18. März wiederholt werden, nun verlegte die ARD den Termin auf Ostermontag (10.04.).

Florian Silbereisen hat starke Konkurrenz bekommen

Zuletzt wurden Spekulationen immer lauter, dass es nicht gut um die TV-Karriere von Florian Silbereisen steht. Nicht nur kämpft der beliebte Moderator mit einem anhaltenden Quotentief, sondern er hat auch ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Kürzlich kündigte das Erste an, dass es zukünftig einen neuen Stern am ARD-Schlagerhimmel geben wird: Beatrice Egli (34) bekommt mit ihrer „Beatrice Egli Show“ einen Sendeplatz im Ersten und auch Roland Kaisers (70) „Kaisermania“ begeistert nun im Programm.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Aber bislang sollte es noch keinen Grund zur Sorge geben – auch die vermeintlich lange Sendepause bis zum Sommer ist nicht unüblich. Auch im letzten Jahr lag ein halbes Jahr zwischen der ersten und der zweiten Schlagershow mit Florian Silbereisen. So schnell ist der Moderator nicht aus dem Schlager-Programm zu streichen.