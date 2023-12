Für 2024: Schlagerqueen Helene Fischer kündigt neues Album an

Schlagerstar Helene Fischer überrascht mit einer großen Neuigkeit: Schon Anfang 2024 wird es ein neues Album von ihre geben – und zwar ein Spezielles.

München – Eigentlich könnte Helene Fischer (39) das Jahr noch gemütlich ausklingen lassen. Von April bis Oktober 2023 ist sie mit ihrer „Rausch live“-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist. Über 750.000 Menschen lockte Fischer in die Konzerthallen, auch Artisten des Cirque du Soleils waren in den spektakulären Shows zu bewundern. Doch die Power-Frau hat noch ein paar Highlights mehr für ihre Fans parat.

Helene Fischer veröffentlicht 2024 ein besonderes Album

Eine Mischung aus Fischers besten Hits und neuen Songs wird es ab dem 16. Januar 2024 auf dem Markt geben, wie Bunte berichtet. Ihr Album „Rausch Live (Die Arena Tour)“ besteht aus zwei CDs mit insgesamt 27 Songs, die sie während ihrer langen Karriere veröffentlicht hat – darunter „Herzbeben“ (2017), „Fehlerfrei“ (2013) oder „Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n“ (2009).

Auch der Allzeit-Ohrwurm „Atemlos durch die Nacht“ wird darauf zu hören sein. Erst dieses Jahr veröffentlichte Helene Fischer das Lied aus dem Jahr 2013 nochmal in einer neuen Version – gemeinsam mit Rapperin Shirin David (28). Die moderne „Atemlos“-Variante schaffte es daraufhin erstmals an die Spitze der deutschen Charts.

Auftritte im öffentlich-rechtlichen TV – Helene Fischer erfreut mit mehreren TV-Highlights

Nach dreijähriger Corona-Pause überrascht die Entertainerin jetzt auch wieder mit ihrer „Helene Fischer Show“ im ZDF. Am ersten Weihnachtsfeiertag ab 20:15 Uhr kann sich das deutsche TV-Publikum auf eine Show-Gala inklusive Akrobatik, anspruchsvollen Choreografien sowie nationalen und internationalen Musikgästen freuen.

Auch das Erste schnappt sich ein Stückchen Helene Fischer und zeigt am 27. Januar 2024 zur Primetime ein komplettes Konzert ihrer „Rausch – Die Arena-Tour“. Dabei handelt es sich um einen ungekürzten Mitschnitt mit all ihren gespielten Hits. Wer in diesem Jahr nicht live bei der Tournee dabei sein konnte oder nochmal in Erinnerungen schwelgen will, hat also gleich im Januar die Möglichkeit, mit der Schlager-Queen in das neue Jahr zu starten. Wie aufwendig die Touren von Helene Fischer sind, hat zuletzt ein Insider verraten. Verwendete Quellen: Bunte.de, ZDF