Neues Projekt ohne Florian Silbereisen: Jan Smit und Christoff de Bolle arbeiten an gemeinsamen Film

Jan Smit und Christoff de Bolle haben ein neues Projekt. Sie bringen einen Animationsfilm für Kinder heraus. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/POP-EYE

Um das Trio Klubbb3 war es nun lange still – doch die beiden Mitglieder Jan Smit und Christoff de Bolle lassen nun wieder von sich hören. Die beiden arbeiten wohl an einem neuen Projekt, doch dieses findet ohne den dritten im Bunde statt: Florian Silbereisen wird nicht dabei sein.

Jan Smit und Christoff de Bolle arbeiten zusammen an Animationsfilm „2 Kleine Kleutertjes“

Jan Smit hat eine sehr kreative Ader und konnte in den letzten Jahren schon einige andere Projekte angehen. So ist er neben seiner musikalischen Karriere auch Moderator und hat bisher zwei Kinderbücher veröffentlicht. Und nun gibt es bald sein neues Projekt zu sehen, an dem auch der ehemalige Klubbb3-Kollege Christoff de Bolle mitgewirkt hat. Dabei handelt es sich um den Animationsfilm „2 Kleine Kleutertjes“, der am 27. April Premiere feiert.

Animationsfilm von Jan Smit und Christoff de Bolle: Es geht um zwei Kleinkinder

Die Idee zu dem Film kommt von Jan Smit und auch seine beiden Bücher handeln von der erzählten Geschichte. „2 Kleine Kleutertjes“ bedeutet so viel, wie „2 kleine Kleinkinder“ und handelt von den Geschwistern Anna (5) und Joey (4). Die beiden Hauptfiguren bekommen ein neues Geschwisterchen und gehen am Tag der Geburt des Babys zusammen mit ihrem Onkel Bob in den Zoo. Der Onkel Bob wird von Christoff de Bolle gesprochen.