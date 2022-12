Neun Wochen nach Entbindung: Jenny Frankhauser plant Baby Nummer Zwei

Sie will noch ein Baby

Reality-TV Jenny Frankhauser und Freund Steffen König sind vor wenigen Wochen Eltern geworden. Nun spricht die frisch gebackene Mutter bereits vom zweiten Baby.

Jenny Frankhauser (30) will kurz nach der Geburt ihres Babys bereits ein zweites Kind. Der Reality-TV-Star und ihr Partner Steffen König (31) sind vor neun Wochen Eltern von einem kleinen Jungen geworden. Dieser heißt Damian Andreas König. Doch die Zeit seit der Geburt vergeht für die junge Familie wie im Flug und Mama Jenny muss bereits einiges der Baby-Kleidung ausmisten, weil sie zu klein geworden ist. In ihrer neuen Instagram Story spricht die 30-Jährige bereits von einem zweiten Baby.

In ihrer Instagram Story postete die 30-jährige ein Video vom Kleiderschrank des kleinen Damian. Die Reality-TV-Teilnehmerin mistet wohl gerade Kleidung aus, denn sie meint: „Bye bye Größe 62. Mir geht das definitiv viel zu schnell.“ Nach nur neun Wochen scheinen ihrem Sohn bereits viele der Klamotten nicht mehr zu passen: „62 wird langsam zu eng. Und ich mag das nicht an mir selbst, wenn etwas ein bisschen zu eng ist. Und daher bekommt er auch nichts an, was ein bisschen zu eng ist oder knapp noch passt.“ Doch das Aussortieren der Babykleidung lässt die junge Mutter emotional werden: „Unglaublich, wie schnell das geht!!! Ich wäre jetzt ziemlich traurig, wenn ich nicht alles in einer Kiste für Baby NR. 2 aufbewahren würde. Aber es tut schon weh.“

Es herrscht Verwirrung bei der Kleidungsgröße

Doch nicht alle Babyklamotten fallen gleich aus, weshalb sich das Unterfangen als schwierig gestaltet: „Aber manches ist zum Beispiel auch Größe 56 und riesengroß. Das fällt sehr unterschiedlich aus, das ist Wahnsinn“. Die frisch gebackene Mutter postet zudem noch ein zweites Video in ihre Story. Darin hat sie einen sehr großen Schlafsack in der Hand und meint: „Alles was ich online bestellt habe, war viel zu groß! Da passe sogar ich rein!! Das soll übrigens 62 sein… na klar!“