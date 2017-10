Neureuther und Gössner verraten: So erziehen wird unser Kind

Am 14. Oktober kam die erste Tochter der Ski-Asse Felix Neureuther und Miriam Gössner zur Welt. Nun spricht der 33-Jährige über die Erziehung der kleinen Mathilda - und erklärt warum Bastian Schweinsteiger nicht der Pate ist.

Garmisch-Partenkirchen - Deutschlands Alpin-Star Felix Neureuther und Biathletin Miriam Gössner setzen in der Erziehung ihrer Tochter Matilda auf die Vermittlung von Grundwerten. „Bodenständigkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt, Bewegung, Natur und gesund leben. Was sie dann daraus macht, ist uns total egal“, sagte Neureuther der „Bild am Sonntag“. Das Wintersportpaar werde die am vergangenen Wochenende geborene Matilda „so erziehen, dass sie lernt, was uns wichtig ist“.

Der 33-jährige Neureuther nannte das Gefühl, erstmals Vater zu sein, „wahnsinnig intensiv, fast unbeschreiblich. Ich war bei der Geburt dabei. Jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, wie emotional das ist“. Sich auf die nächste Woche beginnende Saison vorzubereiten, sei aktuell kompliziert, berichtete Neureuther. „Skifahren ist mein Job. Aber es tut weh, wenn ich mich ins Auto setze und zum Training fahre. Dann denke ich darüber nach, ob ich das Richtige tue. Ich möchte es nicht verpassen, wenn mein Kind krabbeln lernt oder das erste Mal steht. Das ist mir wichtiger als Siege und Medaillen“, sagte er.

Schweinsteiger ist nicht Pate von Bayby Matilda

Wie die Bunte in Berufung auf die Bild am Sonntag berichtet wird Neureuther-Intimus Bastian Schweinsteiger überraschenderweise nicht Pate der Kleinen. Man habe bereits passende Patentanten sagte der 33-Jährige mit einem Lächeln der Bild am Sonntag.

Ob das Mädchen später lieber Ski fahren will oder sich für Biathlon interessiert, sei für das Paar nicht wichtig. Eine Karriere im Leistungssport sei überhaupt keine Pflicht. „Wir werden sie bei allen Entscheidungen unterstützen. Da muss kein kleiner Neureuther in 20 Jahren am Start stehen und um Olympia-Medaillen kämpfen!“

Seit Sommer 2013 sind Neureuther und die zweimalige Biathlon-Staffelweltmeisterin Gössner ein Paar. Für den besten deutschen Alpin-Sportler geht am kommenden Sonntag beim Riesenslalom in Sölden die Olympia-Saison los. Ob er allerdings überhaupt an den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyongchan teilnehmen wird, ließ er jedoch bisher offen. Ob Gössner, die in der vergangenen Saison aufgrund schwacher Leistungen die WM verpasst hatte, noch mal ein Comeback in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten.

