„Alles juckt und brennt“: Jessica Haller leidet an Folgen von chronischer Krankheit

Dieses Geständnis geht unter die Haut: Ex-Bachelorette Jessica Haller hat mit den unangenehmen Symptomen eines akuten Neurodermitis-Schubs zu kämpfen.

Ibiza – Eigentlich läuft bei Jessica Haller (33) alles rund. Seit ein paar Jahren lebt die Ex-Bachelorette auf Ibiza und genießt ihr Familienleben mit Ehemann Johannes Haller (35) und Töchterchen Hailey-Su (2). Auf Instagram teilt die Influencerin immer wieder Schnappschüsse von ihrem Inselleben und heizt ihren 949.000 Followern mit freizügigen Bikinifotos ein. Derzeit geht es Jessica allerdings nicht gut: Sie hat mit ihrer Neurodermitis-Erkrankung zu kämpfen. Betroffene leiden unter starkem Juckreiz und Hautausschlag.

Genau diese Symptome machen der TV-Beauty derzeit das Leben zur Hölle. „Bin so genervt von meinen Neurodermitis-Schüben. Alles juckt und brennt und meine Augenlider fühlen sich so schwer an“, klagte sie den Instagram-Usern ihr Leid. Dazu teilte sie ein Video, in dem die Fans ihre leicht gerötete Haut zu Gesicht bekommen. Derzeit verzichtet Jessica auf Make-up und trägt stattdessen viel Creme. „Aber egal wie es juckt, ich kratze nicht, sonst wird es schlimmer“, fügte die Reality-TV-Darstellerin hinzu.

Jessica Haller war zwei Jahre lang symptomfrei

Um besser mit den Beschwerden klarzukommen, unterzog sich Jessica einer Gesichtsbehandlung. „Das Einzige, was hilft! Viel Wasser, Feuchtigkeitspflege und Stress vermeiden“, erklärte sie. Erst vor drei Wochen hätten die Symptome wieder begonnen. „Ich hatte wirklich fast zwei Jahre keine Beschwerden, nachdem ich einen Therapie-Plan bekommen hatte“, so die Wahl-Spanierin.

Bei Instagram spricht Jessica Haller offen über ihre Probleme mit Neurodermitis. © Screenshot/Instagram/jessica_haller (Fotomontage)

Wahrscheinlich habe ihre Psyche eine große Rolle dabei gespielt, dass die chronische Erkrankung zurückkam. In den letzten Wochen habe Jessica nämlich immer wieder festgestellt, wie sensibel sie auf Stress reagiere. Es bleibt zu hoffen, dass es der brünetten Schönheit schnell wieder besser geht.

Verwendete Quellen: Instagram/ jessica_haller