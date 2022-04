New York: Anzahl der Verletzen steigt auf 23

Teilen

New York: Anzahl der Verletzen steigt auf 23 © IMAGO/Zhang Mocheng

Nach Schüssen in einer New Yorker U-Bahn Station ist die Zahl der Verletzten auf mindestens 23 angestiegen.

New York - «10 Menschen wurden durch Schüsse verletzt und weitere 13 wurden entweder verletzt, als sie aus dem Bahnhof eilten, oder sie erlitten eine Rauchvergiftung», sagte Polizeichefin Keechant Sewell bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit). Keiner von ihnen befinde sich aber in Lebensgefahr. Zuvor hatte die Polizei von mindestens 16 Verletzten gesprochen. Ein Mann hatte nach ersten Erkenntnissen in einem Zug am Dienstagmorgen mitten in der morgendlichen Rushhour im New Yorker Stadtteil Brooklyn kurz vor der Station 36th Street plötzlich eine Art Gasmaske angezogen und dann einen Kanister geöffnet, aus dem Nebel oder Rauch strömte. Danach habe er das Feuer eröffnet, so die Polizei. Das Motiv der Tat war zunächst noch unklar.

New York: Polizei meldet mindestens 33 Schüsse

Nach Schüssen in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei weitere Details zum Tathergang offengelegt. Der Verdächtige habe in dem Waggon zunächst Rauchgranaten eingesetzt, sagte James Essig von der New Yorker Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Er habe dann mindestens 33 Mal mit einer Handfeuerwaffe geschossen und 10 Menschen getroffen. «Der Mann floh dann vom Tatort, und die Ermittler versuchen derzeit, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln», so Essig. Am Tatort wurden Polizeichefin Keechant Sewell zufolge eine halbautomatische Handfeuerwaffe, mehrere Magazine und eine kleine Axt gefunden. Außerdem sei eine Flüssigkeit sichergestellt worden, bei der es sich mutmaßlich um Benzin handele sowie ein Beutel mit Feuerwerkskörpern. (dpa)