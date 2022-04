New York: Störung des Kamerasystems in U-Bahn

New York: Störung des Kamerasystems in U-Bahn © IMAGO/Barry Williams

Nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams haben während des Vorfalls mit Schüssen und mindestens 16 Verletzten in der New Yorker U-Bahn die dort installierten Überwachungskameras nicht funktioniert.

New York - «Die vorläufige Untersuchung ergab, dass es in dieser speziellen Station so scheint, als ob es eine Störung mit dem Kamerasystem gab», sagte Adams am Dienstag in einem Radio-Interview. Nähere Details lägen dazu noch nicht vor. Bei dem Vorfall wurden am Dienstag mitten in der morgendlichen Rushhour mindestens 16 Menschen verletzt. Mehrere US-Medien berichteten von höheren Verletztenzahlen, dazu gab es aber zunächst noch keine offizielle Bestätigung. Der mutmaßliche Täter war zunächst weiter auf der Flucht.

New York: Bürgermeister fordert mehr Polizisten in U-Bahn

Nach dem Vorfall mit Schüssen und mindestens 16 Verletzten in der New Yorker U-Bahn hat die New Yorker Polizei ihre Präsenz im öffentlichen Nahverkehr erhöht. Das sagte New Yorks Bürgermeister Eric Adams am Dienstag dem TV-Sender NY1. Er koordiniere das mit allen Zuständigen, ebenso wie die anhaltende Suche nach dem Täter, sagte Adams. «Wir werden die Person festnehmen, die verantwortlich ist.» Zuvor hatte der Bürgermeister, der mit dem Coronavirus infiziert ist und sich deswegen in Isolation befindet, per Twitter eine Video-Botschaft geschickt. Er bete für alle New Yorker, die verletzt worden oder betroffen seien, sagte Adams darin und bedankte sich bei allen, die ihnen halfen. «Ihr seid diejenigen, die New York zur großartigsten Stadt der Welt machen.»

Der Täter habe in dem U-Bahn-Wagen «Rauchbomben gezündet», sagte Adams weiter. Polizeichefin Keechant Sewell hatte zuvor davon gesprochen, dass der Mann einen Kanister geöffnet habe, aus dem dann eine Art Nebel oder Rauch strömte. Danach eröffnete er das Feuer. Mindestens 16 Menschen wurden bei dem Vorfall im Stadtteil Brooklyn verletzt. Zehn von ihnen erlitten Schussverletzungen, fünf seien in kritischem, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, hieß es von den Behörden. (dpa)