„War nicht ansprechbar“: Amira Pocher wurde nach der Trennung fies beleidigt

Von: Diane Kofer

Eine Woche ist es her, dass Amira und Oliver Pocher ihre Trennung öffentlich gemacht haben. Die Berichterstattung und fiese Beleidigungen machen der Moderatorin schwer zu schaffen.

Köln – Monatelang hatten Amira (30) und Oliver Pocher (45) um ihre Ehe gekämpft – vergangene Woche gaben sie dann bekannt: Ihre Beziehung ist gescheitert. Seither war es eher still um das Ex-Paar geworden, zumindest um die beiden zusammen. Jetzt geben sie aber Einblick in ihre Gefühlswelt: Vor allem Amira Pocher leidet unter der aktuellen Situation.

„Es war hart“: Amira Pocher machten Reaktionen auf Trennung zu schaffen

Das Ende seiner Ehe hatte das Duo in seinem Podcast Die Pochers! verkündet – und auch jetzt sprechen die zwei in dem Audiotalk erstmals über die Tage nach der Bekanntgabe. Bild liegt der Podcast schon vorab vor. Dass Amira und Oliver Pocher völlig unterschiedlich auf die Trennung reagieren, war bereits klar –aber auch jetzt zeigt sich die 30-Jährige im Vergleich zu ihrem Ex ziemlich emotional. Sie sei froh, dass die vergangene Woche überstanden ist, gibt sie unter anderem zu.

„Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar“, beklagt sie sich bei ihrem Noch-Ehemann. Ihre Freunde, die schon länger in das Beziehungsdrama eingeweiht waren, hätten sich Sorgen um die Österreicherin gemacht – vor allem aufgrund der Darstellung in den Medien. „Weil sie schon mitbekommen haben, dass ich da nicht so richtig dargestellt werde“, erklärte die zweifache Mutter. Sie habe zwar auch einige nette Nachrichten von Fans bekommen, sei aber insgesamt eher „ziemlich fies beleidigt worden“.

„Willkommen in meinem Leben“: Oliver Pocher hat wenig Mitleid mit seiner Ex

Der Comedian nimmt die Beleidigungen und alle Berichte rund um die Trennung eher gelassen – er ist Kritik gewohnt. „Willkommen in meinem Leben“, lautet seine Antwort auf die Aussagen seiner Ex-Partnerin. Sein Rat: „Da muss man halt drüberstehen, was schwer ist, weil komplett Deutschland sich ein Bild macht und meint, seinen Senf dazugeben zu müssen.“

Amira Pocher hat in ihrem Podcast erstmals über die Tage nach den Trennungsnews gesprochen. Im Vergleich zu ihrem Ex Oliver Pocher machen ihr die Beleidigungen zu schaffen. © Imago/ Elbner/ Future Image (Fotomontage)

Auch Oliver Pocher sei mit Nachrichten überschüttet worden. Schlafplätze und neue Reiseziele seien ihm vor allem angeboten worden. „Ich muss sehr bemitleidenswert rübergekommen sein", macht er sich lustig. Seinen Ehering trägt der Comedystar aktuell trotz der Trennung noch.