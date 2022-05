„Nicht, dass ich verhaftet werde“: Claudia Obert feiert Champagner-Party mit Teenie-Fans

„Kampf der Realitystars“-Kandidatin Claudia Obert (60) feiert mit Teenie-Fans eine kleine Champagner-Party. Die sehr jung wirkenden Mädchen finden das Event spaßig. „Nicht, dass ich verhaftet werde“, scherzt Claudio Obert noch.

Hamburg - Mit ihrer Idee, Luxusmode günstig weiterzuverkaufen, hat sich Societylady Claudia Obert einen Namen unter den Promis gemacht, Doch auch die dauerhaft gute Laune der gebürtigen Freiburgerin hat für großes, mediales Interesse an der 60-Järhigen gesorgt.

Claudia Obert schenkte sich bei „Kampf der Realitystars“ gerne ein Gläschen ein

Letztes Jahr war Claudia Obert Teil des Casts von „Kampf der Realitystars“ (alle Sendetermine). Dort brachte die Modeexpertin das RTL2-Publikum mit ihren alkoholisierten Auftritten zum Lachen.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier!“ behauptete ‚Oliver Pocher: „Na ja, was heißt Humor? Sie ist einfach eine Alkoholikerin!“ Für den Comedian sei es ein schmaler Grat, ob man das lustig finde oder Claudias alkoholisierten TV-Auftritten eher skeptisch gegenüberstehe.

Nun liefert Claudia Obert neuen Diskussionsstoff. In ihrer jüngsten Instagramstory von Dienstag (10. Mai 2022) zeigt sich die Modeexpertin, die zwei Stores in Hamburg und Berlin hat, mit eine Gruppe weiblicher Fans.

Eine Assistentin schenkt gerade Champagner in Gläser, während Claudia Obert die Teenagergruppe bei Laune hält. „Nicht dass ich verhaftet werde, weil ich euch einen ausgebe“, lacht die Modeverkäuferin. „Nein“, antwortet eine der jungen Mädels im Video. „Weiß euer Vater, dass ihr hier seid“, scherzt Claudia Obert nochmals.

„Ihr wisst gar nicht, was ich mit 16 alles gemacht habe“

Der Anlass für die kleine Champagnerparty ist nicht bekannt. Zuvor zeigt sich Claudia Obert allerdings in einem mutmaßlich neuen Store in Bielefeld. Ob die feuchtfröhliche Runde deswegen zusammenkam? Genauso fraglich bleibt, ob es sich um alkoholfreien oder richtigen Champagner handelt.

Mit einem „Greift zu, Kinder“ eröffnet Claudia Obert schließlich die Runde, die Mädchen greifen zu. „Also ihr wollt gar nicht wissen, was ich mit 16 alles gemacht habe“, wirft die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin der Mädchengruppe nochmals zu, bevor getrunken wird.

