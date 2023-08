„Hatten 100 Nannys“: Die Geissens blickten bei Hausaufgaben mit den Kids nicht durch

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

In der zweiten Folge des Podcasts verraten Robert und Carmen Geiss „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, dass sie nur eine Nanny einstellten, damit sie mit ihren Töchtern die Hausaufgaben machen konnte.

Köln – Es ist so weit: Die zweite Folge von „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ mit den Geissens, Hazel Brugger und Thomas Spitzer ist online. Neben humorvollen Anekdoten aus ihrer Vergangenheit, schlagen die Geissens diesmal auch nachdenkliche Töne an und sprechen unter anderem darüber, wie hart die erste Zeit mit zwei kleinen Kindern war. Später hatten sie dann eine Nanny – hauptsächlich, damit sie Davina und Shania bei ihren Hausaufgaben helfen konnte. Denn sowohl Carmen als auch Robert verstanden den Schulstoff so gar nicht.

Carmen Geiss verrät: So hart war der Alltag als Mama mit zwei kleinen Kindern wirklich

Im neuen SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ plaudert das Jetset-Paar mit Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34) über ihr Leben. Dabei sprechen Carmen und Robert Geiss nicht nur über den öffentlichen Zoff mit dem Wendler, sondern auch über ihre Kinder und deren Erziehung.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Da Davina nur 14 Monate älter als Shania ist, waren die ersten Jahre für Mama Carmen besonders schwer. „Da hab ich mir so oft gedacht: Hoffentlich sind sie bald im Kindergarten. Hoffentlich sind sie bald in der Schule. Damit ich mal wieder ein bisschen Luft bekam“, verrät die Millionärin.

„Ich wollte keine Kinder haben, um dann eine Nanny zu haben. Ich hab ja nicht neun Kinder verloren und eine Eileiterschwangerschaft gehabt, …“, so Carmen Geiss. Doch Robert Geiss unterbricht seine Gattin und merkt an: „Wir hatten aber 100 Nannys“. Ein bisschen Hilfe bekamen die Geissens dann also doch.

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

„Hatten 100 Nannys“: Die Geissens blickten bei Hausaufgaben mit den Kids nicht durch

„Wir hatten 100 Nannys, ja“, gab Carmen Geiss dann schließlich doch zu. Allerdings erst später, als Davina und Shania schon älter waren. „Wir hatten die Nannys nur, damit sie mit den Kindern spielten oder morgens Frühstück machen und sie in die Schule bringen. (...) Auch für Hausaufgaben. Da hab ich keine Nerven dafür gehabt“, erinnert sich Carmen. Sie hätten „das ja nicht wirklich verstanden“, verrät Robert lachend.

In der zweiten Folge des Podcasts verraten Robert und Carmen Geiss „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, dass sie nur eine Nanny einstellten, damit sie mit ihren Töchtern die Hausaufgaben machen konnte. (Fotomontage) © IMAGO/Lumma Foto & SWR/1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit

Da die beiden Millionärstöchter hauptsächlich Englisch sprechen und auch auf eine englische Schule gingen, waren die Hausaufgaben der beiden eine unlösbare Aufgabe für Carmen und Robert gewesen. „Mathematik auf Englisch?! Ich hab ja in Deutsch schon Probleme gehabt“, so Robert Geiss.

Die Töchter von Robert und Carmen Geiss, Davina und Shania, planten übrigens den Weg in die Selbstständigkeit. Doch bevor es in ihrem WG-Leben so richtig losging, ruderten sie zurück. Verwendete Quellen: SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, Folge 2