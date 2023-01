„Nicht ein Baby gekauft“: Sport-Moderator Olivier Borer wehrt sich gegen Leihmutter-Kritik

Das will er so nicht stehen lassen

+ © Instagram/Olivier Borer Olivier Borer und sein Partner sind Eltern eines Kindes geworden. Dass sie dafür eine Leihmutter engagierten, verteidigte der Moderator jetzt gegen Kritik im Netz. (Fotomontage) © Instagram/Olivier Borer

Olivier Borer und sein Partner sind Eltern eines Kindes geworden. Dass sie dafür eine Leihmutter engagierten, verteidigte der Moderator jetzt gegen Kritik im Netz.

Zürich – Olivier Borer (41) und sein Partner schweben eigentlich gerade auf Wolke Sieben. Die beiden Männer sind am 11. November Eltern eines Sohnes geworden. Der kleine Naël Yunus ist seitdem der ganze Stolz seiner beiden Väter. Doch in den sozialen Netzwerken kam die Bekanntgabe der Geburt nicht bei allen gut an. Viele User äußerten Kritik daran, dass Borer und sein Partner eine Leihmutter für die Austragung ihres Kindes engagiert hatten. Einige warfen dem Paar sogar vor, sich ein Kind „gekauft“ zu haben. Jetzt wehrt sich Olivier Borer online gegen die Vorwürfe.

Dass Hate-Kommentare wie „Es sollte eh verboten sein, Kinder zu kaufen“ oder „Jetzt war wohl ein Kind auf dem Einkaufszettel. Bestellt, gekauft und abgeholt“ in den meisten Fällen unterschwellig von Homophobie der Verfasser zeugen, weiß auch Olivier Borer. Einige User waren allerdings auch direkter. In einer E-Mail schrieb ein Kritiker dem Sport-Moderator: „Ein Kind braucht von Natur aus eine Mutter und einen Vater. Schon mal daran gedacht, was diesen armen Kindern in der Schule alles gesagt wird?“

Olivier Borer will die hasserfüllten Kommentare im Netz nicht einfach so stehen lassen

Obwohl Olivier Borer und sein Partner auch zahlreiche Glückwünsche zur Geburt ihres Sohnes erhielten, wollte der Sport-Experte die negativen Kommentare zuletzt nicht mehr einfach so stehen lassen. Im Interview mit der Schweizer Zeitschrift „Blick“ ging er deshalb genauer auf den Prozess der Leihmutterschaft ein: „Wir haben uns als Paar lange überlegt, ob wir das tun sollen, denn wir sind uns bewusst, dass das Ganze auch ein Businessmodell ist. Aber wir haben uns nicht ein Baby gekauft. Wir haben den Prozess gekauft, der uns zum Baby verholfen hat, zu unserem absoluten Wunschbaby.“

Olivier Borer und sein Mann versuchen derzeit, sich auf die positiven Rückmeldungen zu konzentrieren. Im Gespräch mit den Reportern erzählt er weiter: „Es gab viel mehr positives Feedback als negatives. Und vielleicht können wir ja anderen Paaren mit unserem Gang an die Öffentlichkeit Mut machen.“