„Nicht ganz 4000 Euro“: Daniela Katzenbergers Stiefvater lässt sich in Dubai Implantate einsetzen

Von: Claire Weiss

Peter Klein bekommt in Dubai neue Zähne © Instagram/Daniela Katzenberger & Instagram/Peter Klein

Nein, Peter Klein hat sich keiner Schönheits-OP unterzogen! Der Mann von Iris Klein hat sich Zahn-Implantate setzen lassen. Und dafür ist er eigens nach Dubai geflogen.

Iris Klein (54) ist keine Anfängerin, wenn es um Beauty-Eingriffe geht. Erst kürzlich ließ sich die Katzenberger-Mama generalüberholen, indem sie ihr Gesicht liften ließ. Doch ihr Mann hat ganz andere Pläne: Der lässt sich in Dubai die Zähne machen, wie tz.de berichtet.

Iris Klein erzählt auf Instagram, wo sich ihr Mann aktuell befindet

Alleine ist Peter Klein vor kurzem nach Dubai geflogen, das berichtet Iris Klein nun auf Instagram. Warum er sich entschieden hat, die Behandlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten vornehmen zu lassen? Sie ist dort viel günstiger!

„In Deutschland zahlst du ja für oben und unten mehr als 20.000 Euro!“, weiß die TV-Bekanntheit. Ihr Mann habe hingegen „nicht ganz 4.000“ Euro zahlen müssen. Ein richtiges Schnäppchen! „Also hat mein Mann Implantate, nicht ich!“, lacht Iris Klein.

Peter Klein berichtet von dem Eingriff

„Ich habe zwei Zähne gezogen und zwei Implantate bekommen“, erklärt Peter Klein in seiner eigenen Instastory am Donnerstag (03.03.2021). In einem halben Jahr müsse er noch einmal zurück, dann bekomme er noch eine Brücke. Doch zunächst muss alles verheilen.

Warum der Maler und Lackierer sich die Zähne machen lässt? „Das ist so ne alte Geschichte aus Bundeswehrzeiten, da gingen mir sehr viele Zähne kaputt“, erzählt Peter mit leicht geschwollener Backe. Während er sich in Dubai befindet, muss sich seine Frau mit Hass im Netz auseinandersetzen. Ihre Follower sind nämlich von der ständigen Werbung auf Instagram genervt.