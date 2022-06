„Nicht dein ganzes Gesicht zeigen“: Cathy Hummels Sohn Ludwig mogelt sich in ihre Instagram-Story

Von: Alica Plate

Ludwig mogelt sich in Cathy Hummels Instagram-Story © Screenshot/Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels sorgt auf Instagram derzeit für Lacher. Denn der Sohn der „Kampf der Realitystars“-Moderatorin mogelte sich kürzlich in ihre Story. Doch sein komplettes Gesicht soll ihr Sprössling ihren Fans nicht zeigen.

München - Cathy Hummels nimmt auf Instagram ihre Follower täglich in ihrem Leben mit. Dabei ist auch ihr Sohn immer wieder zu sehen. Doch die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin drängt ihn nicht dazu - Ludwig scheint nämlich auch Interesse an der Social Media Plattform zu haben. Das wird besonders in ihrer aktuellen Instagram-Story deutlich.

Cathy Hummels nimmt ihre Follower auf Instagram mit

Am Mittwoch, dem 15. Juni, flackert die letzte Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ über die Bildschirme. Cathy Hummels stand auch in diesem Jahr dabei als Moderatorin vor der Kamera. Doch nicht nur im TV bekommt man die Frau von Fußballer Mats Hummels zu Gesicht. Auch auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit.

Ein Hobby, das auch das Interesse ihres Sprösslings zu wecken scheint. Denn Ludwig mogelte sich kürzlich in die Instagram-Story seiner Mama. Cathy Hummels nahm die Situation zwar mit Humor, achtete jedoch darauf, dass nicht das ganze Gesicht ihres Sohnes zu sehen ist.

„Nicht dein ganzes Gesicht zeigen“: Cathy Hummels Sohn Ludwig mogelt sich in ihre Instagram-Story

Als die 34-Jährige am vergangenen Dienstag ihren Fans von ihrem Tag berichtet, stößt Ludwig plötzlich dazu. „Aber nicht dein ganzes Gesicht zeigen, okay?“, versucht Cathy Hummels noch ihren Sohn zu stoppen. Doch der scheint sich kaum bremsen zu lassen und kann einfach nicht verstehen, weshalb seine Mami nicht möchte, dass er sich ihren Fans zeigt.

„Wieso?“, hakt er deshalb bei ihr nach. „Weil... Ludi, stopp, stopp, stopp. Pass auf, wir machen ein Kompromiss“, so die Moderatorin. Ludwig darf daraufhin immerhin mit halbem Gesicht ein Teil ihrer Instagram-Story sein. „Ludwig wollte sich unbedingt zeigen“, nimmt die Spielerfrau die Situation mit Humor. Das Leben auf Social-Media ist aber auch zu interessant...

In der Vergangenheit sorgte eher ihr Mann mit seinen angeblichen Liebschaften für Aufsehen - „Deutlich jüngere Schwester“: Cathy Hummels kommentiert Medien-Bericht über Mats. Verwendete Quellen: Instagram.com/cathyhummels