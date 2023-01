„Nicht gelungen“: Silvia Wollny spricht über ihre missglückte Beauty-OP

Teilen

Die Über-Mama und Reality-TV-Star ist bekannt für ihre schonungslose Offenheit. Nun überrascht sie ihre Fans mit einer Beichte, mit der wohl niemand gerechnet hätte. (Fotomontage) © Instagram/Silvia Wollny

Als Urgestein des deutschen Reality-TV lässt Silvia Wollny (57) ihre Fans liebend gerne an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben. Ob Familienzwist oder Liebesglück, in ihrer RTL 2-Show „Die Wollnys“ gibt sich die 11-fach Mama stets offen und ehrlich. Und auch auf Instagram nimmt der Reality-TV-Star kein Blatt vor den Mund: Mit ihren rund 482.000 Instagram-Followern teilt die gebürtige Nordrhein-Westfälin fleißig private Einblicke und steht ihnen in interaktiven Fragerunden Rede und Antwort. Somit gibt es nur wenige Details, die den Fans der 57-Jährigen nicht bekannt sind. Doch nun überraschte Silvia mit einer Beichte, die so wohl keiner hat kommen sehen.

Auf die Frage, welche OPs das Wollny-Familienoberhaupt bislang hatte, antwortet Silvia gewohnt transparent: Neben einem Kaiserschnitt bei der Geburt von Tochter Loredana Wollny und einer Zahn-OP legte sich die Blondine in der Vergangenheit auch für eine Schönheits-OP unters Messer. „Ja, die Haut am Oberarm straffen lassen (nicht gelungen)“, gesteht die Oma von mittlerweile 13 Enkeln ganz offen. Inwieweit ihre Beauty-OP „nicht gelungen“ ist und welche Ergebnisse sich der Reality-TV-Star erhofft hatte, bleibt dabei unerwähnt.

Reality-TV-Star Silvia Wollny im Schönheitswahn?

Es ist nicht das erste Mal, dass der „Die Wollnys“-Star auf Instagram zu verstehen gibt, dass ihr ein gepflegtes Aussehen und Schönheit wichtig sind. In der Vergangenheit sprach Silvia bereits ganz offen über ihren Kampf mit den überflüssigen Kilos und ließ ihre Fans an ihrer Abnehm-Geschichte teilhaben. Erst im Dezember des vergangenen Jahres teilte die passionierte Mama in ihrer Instagram-Story stolz mit, schon einigen Ballast verloren zu haben: „Ich muss sagen, bei mir haben die Pfunde gepurzelt, wie man so schön sagt.“ Immer wieder stellt sie zudem auf ihrem Social-Media-Kanal Abnehmprodukte vor, die sie auf ihrem Weg zum Traumkörper begleiten.

Eigentlich lieben ihre Fans die „Promi Big Brother“-Gewinnerin von 2018 für ihre natürliche, ungefilterte Art. Stetiges Kalorien zählen und eine Beauty-OP scheinen da nichts ins Bild zu passen. Mit ihrer Beauty-OP Beichte zeigt der Reality-TV-Star nun jedoch abermals, dass ihr neben der inneren Schönheit auch ihre äußerliche Erscheinung wichtig ist. Ob Silvia dem ersten missglückten Versuch wohl bald eine weitere Beauty-OP folgen lassen wird?