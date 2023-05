„Nicht genug Konzertkarten verkauft?“: Schlagerfans vernichten Helene Fischers Lidl-Kampagne

Fiese Reaktionen

Helene Fischer macht derzeit mit Lidl für eine Werbekampagne gemeinsame Sache. Von den Schlagerfans im Netz hagelt es dafür fiese Kommentare.

Neckarsulm – Eigentlich hat Helene Fischer (38) mit ihrer großen „Rausch“-Tour derzeit alle Hände voll zu tun, dennoch hat sich Deutschlands amtierende Schlagerkönigin die Zeit für ein eher ungewöhnliches Nebenprojekt genommen. Denn seit Freitag (19. Mai) ist sie in einer Werbekampagne des Discountergiganten Lidl zu sehen – und erntet dafür in den sozialen Medien vernichtendes Feedback.

Zum 50. Geburtstag: Helene Fischer macht ab sofort Werbung für Lidl

Anlässlich des 50. Firmenjubiläums hat Lidl für einen Werbefeldzug der Superlative gleich drei große Namen ins Boot geholt, denn neben Helene Fischer sind auch Barbara Schöneberger (49) und Max Giermann (47) in dem neuen Promomaterial zu sehen. Ein Musik-Superstar, eine Moderatorenlegende und ein Comedy-Urgestein – mit dieser Kombi scheint die Supermarktkette auf maximale Reichweite setzen zu wollen.

In dem Spot steigt Helene Fischer aus einem Bus und geht dann in einer Lidl-Filiale auf Einkaufstour, während im Hintergrund eine Remix-Version ihres Mega-Hits „Atemlos durch die Nacht“ zu hören ist. Begleitet wird die Chartstürmerin dabei von einer Kohorte an Tänzern, die sie bei ihrer Suche nach den besten Lebensmitteln unterstützen.

Überraschende Promi-Werbekampagnen Klaus Kinski – Snickers Robin Williams – The Legend of Zelda Brad Pitt – Pringles Moritz Bleibtreu – McDonald’s Jürgen Vogel – Axe (Quelle: moviepilot.de)

Ihr großes Idol in einer landesweiten Werbekampagne zu sehen – eingeschworene Fans von Helene Fischer finden das eine ganz wunderbare Sache. „Beste Werbung und Werbepartnerin, die ihr hättet kriegen können“, freut sich eine Instagram-Nutzerin, „Besser hätte man es nicht machen können“, schließt sich ihr eine weitere an. Ganz so euphorisch fällt die Reaktion anderer Schlagerfans aber nicht aus.

„Neue Form von Fremdscham“: Lidl-Kampagne von Helene Fischer wird im Netz vernichtet

In den sozialen Medien liest sich neben den Lobesreden treuer Fans auch ein Schwall an fiesen Reaktionen auf Helene Fischers neues Projekt. „Braucht die jetzt schon Lidl Werbung?“, wundert sich eine TikTok-Nutzerin, „Hat die nicht genug Karten für ihr Konzert verkauft?“, liest sich ein Twitter-Kommentar. „Ein Grund mehr, bei Lidl nicht einzukaufen“, schimpft ein User, „Ich glaube, ich habe eine ganz neue Form von Fremdscham entdeckt“, lästert eine andere, „Was noch, 2023, was noch?“

Ein besonders genervter Instagramaccount kündigt derweil an: „Für diese Werbung und deren Kosten gehe ich dann lieber zu Aldi.“ Scheint ganz so, als hätte die Kampagne mit Starbesetzung schon jetzt ihr Ziel erreicht: Alle reden über Lidl. Einem neuen Ranking zufolge ist Helene Fischer jedoch nicht mehr die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten. Verwendete Quellen: Instagram/lidlde, Twitter, TikTok, moviepilot.de

