„Nicht gewusst, wo oben und unten ist“: Sophia Thiel tut sich nach Verlust schwer, wieder in Routinen zu finden

Sophia Thiel teilt ihren Trauer um verstorbene Freundin in ihrer Instagramstory © instagram.com/sophia.thiel

Fitness-Influencerin Sophia Thiel trauert um ihre geliebte Freundin Verena. Sie findet es schwer, nach dem Verlust ihre Routinen wieder aufzunehmen.

Die Trauer sitzt noch immer tief: Vor wenigen Tagen verabschiedete sich Sophia Thiel (27) in einem emotionalen Instagram-Beitrag von ihrer geliebten Freundin Verena, die an Krebs gestorben war. Um den Tod ihrer Kollegin zu verarbeiten, hatte sich die Fitness-Influencerin für einige Tage aus den sozialen Medien zurückgezogen. Nun meldet sich Sophia in ihrer Story bei den Followern zurück. Dort enthüllt sie unter anderem, dass sie das erste Mal wieder im Fitnessstudio war, seit sie von der tragischen Todesmeldung erfuhr. „Training hat gut getan, aber der Kopf war ganz woanders...“, schreibt die YouTuberin.

Nun versuche sie langsam, wieder in ihre Routinen hineinzufinden. Das sei aber leichter gesagt als getan. „Es hat mich echt aus der Bahn geworfen und ich bin immer noch ganz durcheinander“, gesteht Sophia. Als ihr die traurige Nachricht überbracht wurde, sei sie „wie in ein Loch gefallen“ und habe „echt nicht gewusst, wo oben und unten ist.“

Sophia Thiel: „Das sind die schlimmsten Schmerzen“

Anschließend habe sie Zeit bei Verenas Mann und dessen Familie verbracht, der ebenfalls ein „super guter Freund“ von Sophia sei. „Es ist eine sehr schwere Zeit“, trifft sie es auf den Punkt. Bereits letztes Jahr musste sie einen traurigen Verlust verkraften, nachdem ihr Opa gestorben war. Die erneute Tragödie habe viel in Sophia hervorgerufen. „Ich verstehe nicht, wieso man als Mensch in so vielen Sachen so viel Schmerz aushalten muss“, zeigt sie sich niedergeschlagen. „Das sind echt die schlimmsten Schmerzen.“ Tränen habe sie allerdings keine mehr zu vergießen: „Ich habe in den letzten Tagen so viel geweint.“

Immerhin steht für Sophia nun erst einmal Urlaub an, den sie schon vor einigen Wochen gebucht hat. In Spanien hofft die Influencerin, ihren Kopf sortieren zu können. „Das wird jetzt einfach seine Zeit brauchen“, weiß sie. Obwohl sie bereits Content für ihren Urlaub vorbereitet hat, will sich der Netz-Star mit Posts zurückhalten. „Das fühlt sich gerade nicht richtig an. Deswegen wird in den nächsten Tagen von mir auf allen Kanälen noch nicht so krass viel kommen“, kündigt Sophia an.