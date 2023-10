„Nicht immer leicht“: Gerit Kling war eifersüchtig auf den Erfolg ihrer Schwester Anja

Teilen

Schwestern, die im selben Beruf arbeiten – da kann es schon mal zu einem erbitterten Konkurrenzkampf und Neid kommen. Und genau das ist bei den Schauspielerinnen Anja und Gerit Kling auch schon passiert.

Berlin – Sie zählen zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands: Gerit Kling (58) und ihre jüngere Schwester Anja Kling (53) wirkten schon in vielen TV- und Kinoproduktionen mit. Am 13. Oktober sind sie ab 20:15 Uhr zusammen im Film „Schule am Meer – Familienbande“ im Ersten zu sehen. Und obwohl sie im gleichen Beruf arbeiten, mit ihren Familien dicht beieinander wohnen und sogar zusammen aus der DDR flohen, sind sie sich längst nicht immer grün. Jetzt gesteht Gerit Kling sogar, dass sie durchaus schon auf den Erfolg ihrer Schwester eifersüchtig war.

Konkurrenzkampf zwischen Anja und Gerit Kling: „Gelassenheit, damit umzugehen, muss man erst lernen“

„Klar. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupte. Zwischendurch war das auch nicht immer ganz leicht“, sagt der „Notruf Hafenkante“-Star im Interview mit „Bild“. „Manchmal hat die eine mehr Erfolg als die andere und manchmal zieht sich das auch über eine lange Zeit und dann blickt man auf den Erfolg der anderen und denkt sich traurig: Ach, das hätte ich jetzt auch gern. Die Gelassenheit, damit umzugehen, muss man erst lernen.“

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Überhaupt knallt es bei den Kling-Frauen gerne mal. Anja Kling verrät: „Natürlich können wir streiten wie die Kesselflicker, dann fliegen auch mal Türen und wir gehen uns erst mal aus dem Weg. Kann schon sein, dass wir dann mal eine Weile nicht miteinander sprechen. Aber irgendwann vertragen wir uns natürlich wieder.“ Sie könnten sich schon ganz gut anzicken. „Dennoch wüsste ich nicht, was passieren müsste, damit wir jahrelang keinen Kontakt mehr haben.“

Ihre große Schwester ergänzt: „Unsere Streitkultur hat sich auch verändert. Es gab Zeiten, da haben wir sehr doll gestritten. Doch wenn wir jetzt merken, dass wir uns gegenseitig hochschaukeln, gehen wir uns einfach aus dem Weg.“ Drei Tage später können die Schwestern dann wieder ganz normal miteinander telefonieren.

Wegen Männern gab es bei Anja und Gerit Kling nie Schwestern-Stress

Das Streiten begann bei ihnen übrigens auch erst mit dem Arbeitsleben. „Trotz unseres Altersunterschiedes von fünf Jahren waren wir als Kinder ja wirklich sehr eng“, erinnerte sich Gerit Kling. „Streit gab es nie. Das fing erst später an, als wir den gleichen Beruf ergriffen.“ So groß die Konkurrenz im Job war, so einig waren sie sich aber zumindest beim Thema Männer. „Wir haben überhaupt nicht den gleichen Männergeschmack“, erklärt Gerit Kling.

Gerit und Anja Kling sind beide erfolgreiche Schauspielerinnen. Doch zwischen den Schwestern herrschte auch schon Konkurrenzkampf. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Eventpress

Und ihre kleine Schwester betont: „Bei allen Männern, mit denen Gerit ankam, hab ich nur gedacht: schön für sie. Aber die Gefahr, dass wir uns da ins Gehege kommen, bestand niemals.“ Schauspielkollegin Heike Makatsch hingegen musste sich vom „Tatort“ verabschieden – doch der Krimi spaltete die ARD-Zuschauer. Verwendete Quellen: Bild.de