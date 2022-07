„Nicht immer leicht im Leben“: Daniela Katzenberger verrät, weshalb Sophia Cordalis mit Nachnamen heißt

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ziehen gemeinsam die sechsjährige Sophia groß. Warum diese den Nachnamen ihres Vaters trägt, verrieten die beiden jetzt in ihrem Podcast. (Fotomontage) © Screenshot RTL2 & Instagram/Daniela Katzenberger

Mallorca – Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) sind ein echtes Showbiz-Traumpaar. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia (6) leben die beiden TV-Stars auf Mallorca, von wo aus sie ihre Social-Media-Follower regelmäßig mit Updates in Sachen Karriere und Familie auf dem Laufenden halten. Erst vor kurzem verriet Dani allerdings, dass sie häufiger davon träume, in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren. Da die kleine Sophia jedoch auf der Baleareninsel zur Schule geht und ein soziales Umfeld aufgebaut hat, sei eine Rückkehr für sie erst in einigen Jahren denkbar. In ihrem Podcast bewies die Kult-Blondine jetzt abermals, dass das Wohlergehen ihrer Tochter für sie immer an erster Stelle steht.

Wie sie in der neuesten Episode von „Katze & Cordalis“ erzählt, stellten sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis vor Sophias Geburt 2015 die Frage, welchen Nachnamen ihr Nachwuchs eigentlich tragen soll. Bei der Eheschließung hatten sich die beiden TV-Stars dazu entschieden, ihre jeweiligen Namen zu behalten — verständlich, denn Dani erreichte als „Katze“ bereits vor der Hochzeit Kultstatus, während Lucas als Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis (†75) das Vermächtnis seines Vaters weiterleben lassen wollte. Trotzdem stand schnell fest: Die kleine Sophia soll Cordalis heißen. Für die Entscheidung hat Dani eine einleuchtende Erklärung.

Daniela Katzenberger erzählt in „Katze & Cordalis“, dass ihr Nachname häufig für Gesprächsstoff sorgte

In ihrer Kindheit und Jugend zog Daniela Katzenberger mit ihrer Familie häufig um. Sich immer wieder neu einzugewöhnen, sei nicht einfach gewesen — und ihr Nachname war dabei offenbar auch nicht sonderlich hilfreich. „Mit so einem Nachnamen ist es weiß Gott nicht immer leicht im Leben“, verrät die gebürtige Ludwigshafenerin in der aktuellen „Katze & Cordalis“-Folge. Diese Erfahrungen habe sie ihrer Tochter ersparen wollen: „Deswegen heißt unsere Tochter übrigens auch Cordalis.“

Sophia ist mit der Entscheidung ihrer Eltern derweil ziemlich zufrieden. Auf die Frage, welchen Namen sie bevorzuge, antwortete sie im Podcast: „Cordalis.“ Und wie gefällt der Grundschülerin der Name ihrer Mutter? „Hm, so mittel. Der ist so lang“, findet Sophia.