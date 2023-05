„Nicht immer zum Wohle des Teams“: Beatrice Egli ändert Songs oft kurz vor Veröffentlichung

In ihrem neuen Podcast „Egli Extrem“ plaudert Beatrice Egli über ihre Musikkarriere. Die Schlagersängerin verrät, dass sie Lieder oft noch in der letzten Minute ändern lässt.

Pfäffikon – Ganz egal, ob epische Rockhymnen, emotionale Popballaden oder Schlagernummern zum Mitsingen – in die Komposition eines Liedes fließt stets viel Arbeit, bis es musikalisch stimmig und radiotauglich ist. Auch Beatrice Egli (34) steckt in ihre Schlagerhits viel Zeit und Mühe – und scheut sich nicht davor, in allerletzter Minute noch den einen oder anderen Feinschliff vorzunehmen, wie sie in der ersten Folge ihres neuen Podcasts verrät.

„Wenn ich eine Idee habe, will ich die umgesetzt haben“: Beatrice Egli ändert Songs oft Last-Minute

Am Donnerstagnachmittag (25. Mai) teilte Beatrice Egli ihr neuestes Projekt mit ihren Fans – den Podcast „Egli Extrem“, in dem sie mit namhaften Gästen verschiedene Extremsituationen meistert und anschließend über Leben und Karriere plaudert. Für die Premierefolge traf sich die „Herzgesteuert“-Interpretin mit der Radiomoderatorin Laura Larsson (34) in einem Windkanal. Zeit für ein ruhiges Gespräch blieb bei so viel Turbulenzen zwar nicht, das anschließende Interview drehte sich jedoch voll und ganz um die Werdegänge der beiden Frauen.

Thema war in der ersten Ausgabe von „Egli Extrem“ auch die Schlagerkarriere von Beatrice Egli – und dabei unter anderem der Entstehungsprozess ihrer Lieder. „Bist du so perfektionistisch, dass du sagst – jetzt ist der fertig, (…) aber eigentlich könnte ich daran noch was verändern?“, will Laura Larsson von ihrer Gesprächspartnerin wissen und lachend entgegnet die ehemalige DSDS-Gewinnerin: „Dann mache ich das.“

Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

„Nicht zum Wohle immer des ganzen Teams, aber ja, das passiert“, erklärt Beatrice Egli, „Solange es nicht draußen ist, kann man alles ändern.“ Qualität scheint die gebürtige Schweizerin bei ihren diversen musikalischen Projekten groß zu schreiben – auch wenn mit solchen Last-Minute-Änderungen sicherlich jede Menge Stress verbunden ist. „Ich will bis zum Schluss mein Bestes geben und wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich die auch noch umgesetzt haben“, betont sie.

„Fantasiewelt“: Beatrice Egli macht Schlager, weil er „realitätsfern“ ist

Seit ihrem DSDS-Triumph ist Beatrice Egli der Schlagerszene treu geblieben und steht mit ihren eingängigen Liedern heute auf den ganz großen Bühnen. Am Schlager begeistert sie dabei vor allem eines – dass er gerne mal „realitätsfern“ ist. „Ich wünsche mir jeden Tag (…) auch einfach diese Fantasiewelt. Alles ist gut, das Gute gewinnt, ich möchte an das Gute glauben und ich möchte das besingen“, erklärt sie. Für sie sei ihre Musik ihr ganz eigener „Schrebergarten“.

Bei so einer großen Leidenschaft für das Genre überrascht es auch nicht, dass Beatrice Egli im Studio eine echte Perfektionistin ist und oft bis zur letzten Minute noch an ihren Liedern schraubt. So eng an ihren musikalischen Projekten beteiligt zu sein – das kann bestimmt nicht jeder ihrer Kollegen von sich behaupten. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verriet Schlagerstar Nik P. derweil, wie er zum Sensationserfolg von „Ein Stern“ steht. Verwendete Quellen: Podcast „Egli Extrem“/Folge vom 25. Mai 2023