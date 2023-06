Nicht Katzenberger: So könnte Iris Klein nach der Scheidung von Peter heißen

Teilen

Iris Klein befindet sich nach dem angeblichen Fremdgeh-Drama am Rande des Dschungelcamps mitten in der Scheidung. Nun überlegt die Mutter von Daniela Katzenberger, welchen Nachnamen sie künftig tragen wird – Katzenberger ist es nicht.

Mallorca – Iris Klein (56) befindet sich mitten in der Scheidung und die könnte sich auf ihren Namen auswirken. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortet die baldige Ex-Frau von Peter Klein (56) die Frage, wie ihr Nachname nach der Scheidung klingen könnte. So viel sei verraten: Es ist nicht Katzenberger.

Mitten während Scheidungskrieg mit Peter: Iris Klein denkt über neuen Nachnamen nach

Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat eine Fragerunde in ihren Instagramstorys veranstaltet. Auf die Frage, ob sich ihr Nachname ändert, antwortet sie: „Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, ob ich meinen Mädchennamen wieder annehmen soll.“ Und löst dann das Rätsel: „Iris Kruschwitz“ würde der Reality-Star dann heißen. Allerdings schiebt sie auch hinterher: „Ich weiß nicht“.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Die Nachnamen in der Familie sind schon jetzt alles andere als eintönig: Der Nachname „Katzenberger“ stammt von Iris Kleins‘ erstem Mann Jürgen Katzenberger, der auch der Vater von Daniela Katzenberger ist. Die Katze entschied sich bei der Hochzeit mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) allerdings dazu, dass beide ihre berühmten Nachnamen behalten. Katzenbergers Schwester Jennifer Frankhauser (30) hat ihren Namen indes von Andreas Frankhauser, dem zweiten Mann von Iris Klein, der 2017 verstorben ist.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Peter Klein ist nun die vierte Ehe von Iris Klein. Doch auch diese sollte nicht funktionieren, wie seit dem Drama während des Dschungelcamps klar ist. Anfang des Jahres war Peter Klein als Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis in Australien. Seine Frau warf ihm vor, mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) am Rande der Dreharbeiten fremdgegangen zu sein und ist mittlerweile aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ausgezogen.

Iris Klein: Welcher Nachname soll es denn sein?

Iris Klein hat nun die Möglichkeit, bei dem Nachnamen ihres Ex-Mannes zu bleiben, also „Klein“, oder wieder auf ihren Mädchennamen zu wechseln. Sie hätte theoretisch aber auch die Option, wieder den Namen anzunehmen, den sie vor der Eheschließung mit Peter Klein getragen hatte.

Bei Iris und Peter Klein bahnt sich die Scheidung an – und damit könnte sich auch der Nachname der Katzenberger-Mama ändern. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Vielleicht überspringt Iris Klein all diese Optionen aber auch – und schafft sich gleich einen neuen Nachnamen an: Wie sie zuletzt bekannt gemacht hat, ist Klein seit einigen Wochen mit einem neuen Mann zusammen. Dessen Namen hält sie bisher aber noch für sich. Ihrer Tochter Daniela Katzenberger platzte beim Fitnesstraining derweil der BH. Verwendete Quellen: Instagram/Iris_klein_mama_