„Nicht mal Nudeln kaufen“: GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi war total pleite

Chryssanthi Kavazi kündigte ihren Job um Schauspielerin zu werden © RTL / Pascal Bünning

Chryssanthi Kavazi hat ihren Job aufgegeben, um Schauspielerin zu werden. Doch ihre Karriere verlief erst einmal nicht so gut wie erhofft.

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (33) ist eine bekannte TV-Größe, doch es ging ihr nicht immer so gut wie heute. Die Schauspielerin spielt in GZSZ die Rolle der Laura Weber. Doch der Weg zu ihrem Erfolg war schwer, wie sie in einem GALA-Interview verrät: „Dann weiß ich noch, dass ich so am Bankautomaten war und wirklich so hart im Minus war, dass ich mir nicht mal Nudeln kaufen konnte.“

Ihr Traum sei schon immer die Schauspielerei gewesen. Doch trotzdem hatte die 33-Jährige vor ihrer TV-Karriere eine Ausbildung als Industriemechanikerin für Produktionstechnik abgeschlossen. In diesem Job arbeite sie sogar einige Zeit: „Ich hab geschweißt, ich hab gedreht, ich hab gefräst, ich hab gebohrt, ich hab gesägt, ich hab gefeilt!“ Doch die Arbeit erfüllte sie nicht wirklich und die Schauspielerei war immer das Ziel.

Die Karriere als Schauspielerin verlief für Chryssanthi Kavazi erst einmal schleppend

Daher ging die Industriemechanikerin auf eine Schauspielschule und schloss diese erfolgreich ab. Doch das reichte noch nicht für gute Jobs, wie Chryssanthi bei GALA im Fernsehen erzählte: „Nach der Schauspielschule war erst mal Flaute! Ich bin von Casting zu Casting gehüpft und es hat nicht geklappt.“ Als allerletzten Versuch ging sie dann zum GZSZ Casting und dachte sich: „Wenn es das nicht wird, dann gebe ich wirklich auf. Und dann hat‘s geklappt. Und ich dachte so, das war ein Zeichen!“