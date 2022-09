„War nicht meine Glanzleistung“: Danni Büchner bereut Verhalten im „Sommerhaus der Stars“

Sommerhaus-Blamage

+ © Instagram/Danni Büchner & RTL+ Im Sommerhaus der Stars zog Danni Büchner blank - heute erinnert sie sich daran wohl nicht mehr so gern. © Instagram/Danni Büchner & RTL+

Danni Büchner verfolgt die aktuelle Staffel „Sommerhaus der Stars“ und denkt an ihre Zeit zurück: „Habe Busen gezeigt, das war jetzt nicht so dolle von mir.“

Mallorca – Danni Büchner (44) trifft sich mit ihrer Freundin, um gemeinsam das „Sommerhaus der Stars“ (RTL) zu schauen und da kommen Erinnerungen hoch. Es liegt zwar einige Jahre zurück, aber auch die Fünffach-Mutter packte einst ihre Koffer und zog mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann und Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) ins Sommerhaus. Und es endete in einer TV-Blamage – soviel sei vorweggenommen, aber auch Danni weiß heute: „Das war nicht meine Glanzleistung“.

Als die 44-Jährige das Thema Sommerhaus in ihrer Instagram-Story startet, nimmt sie ihren Followern direkt den Wind aus den Segeln: „Ich weiß, einige werden jetzt sagen: ‚Mensch Danni, du warst da auch und hast dich nicht benommen‘“. Die TV-Auswanderin stellt aber gleichzeitig klar, dass sie in der Show niemanden beleidigt habe und es schon Jahre her sei. Aber die Wahl-Mallorquinerin zeigt sich einsichtig: „Ja, ich hab‘ Busen gezeigt, das war jetzt nicht so dolle von mir“.

Danni Büchner sieht es positiv: „Aus Fehlern lernt man“

Wir spulen zurück: Im Sommer 2018 zogen Malle-Jens und seine frisch vermählte Danni in das „Sommerhaus der Stars“. Vor allem Daniela sorgte immer wieder für Reibereien innerhalb des Hauses und setzte noch einen drauf, als sie eines Abends zu tief ins Glas schaute und mit Micaela Schäfer BHs tauschte. Das alleine hätte wohlmöglich schon für Gesprächsstoff gesorgt, aber Danni setzte noch einen drauf und zog völlig blank.

„Aus Fehlern lernt man“, nimmt die Influencerin heute Stellung zu ihrem Verhalten und gibt zu: „Sommerhaus war auch nicht meine Glanzleistung“. Aber dennoch lieben die Zuschauer ja genau das am Trash-TV und so mag es auch Danni, denn auch die Auswanderin verfolgt die aktuellen Folgen der Realityshow und nutzt direkt die Instagram-Bühne, um sich über die Bewohner auszulassen. Während Danni sich als großer Mario Basler-Fan bekennt, regt sich die 44-Jährige aber über Eric Sindermann auf und weiß in manchen Situationen nicht, ob sie ihn oder seine mittlerweile Ex-Freundin Katharina schlimmer findet.