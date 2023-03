„Nicht nachmachen“: GNTM-Star Theresia Fischer verblüfft mit Beinverlängerung

Gleich zweimal hat sich die ehemalige GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (31) die Beine verlängern lassen. Auf Instagram zeigt sie das Ergebnis.

Volleres Haar, ein Waschbrettbauch, größere oder kleinere Brüste: Viele Menschen würden an ihrem Körper gern etwas verändern. Theresia Fischer hat ihren Traum von optimierten Maßen verwirklicht. Doch nicht etwa eine andere Oberweite oder ein kurviges Hinterteil hat sich das Model gewünscht. Stattdessen wollte sie unbedingt längere Beine haben.

Zum ersten Mal ließ sich Theresia Fischer 2016 die Beine operativ verlängern. Damals legte sie in der Beinlänge ca. 8,5 Zentimeter zu. Doch das Ergebnis der OP befriedigte die „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin (2019) nicht dauerhaft. So unterzog sie sich erneut einer beinverlängernden Operation. Dieses Mal kamen noch einmal 5,5 Zentimeter dazu, sodass ihre Beinlänge jetzt insgesamt 116 Zentimeter messen. Theresia Fischer ist damals auf stolze 1,84 Meter angewachsen.

Theresia gefällt ihr neues Aussehen, dem Netz nicht

Auf Instagram präsentiert Theresia Fischer stolz ihren neuen Look und schreibt, dass sie sich in ihrem Körper „nun endlich wieder gut“ fühlt. Sie habe keine Schmerzen mehr, fühle sich fit und könne wieder alles machen. Neben dem Foto, auf dem sie ihre langen Beine zeigt, gibt es auch ein Röntgenbild zu sehen. Dieses zeigt die operativ eingesetzten Teleskopstäbe und viele Schrauben in den Unterschenkeln. Zu Theresias Post gibt es auch den dezenten Warnhinweis von ihr: „Wie immer: dient nicht zum Nachmachen!“

Die Kommentare zu den Fotos fallen allerdings fast durchweg negativ aus. Vielen Followern ist diese Art der Körperveränderung zu extrem, sie halten Theresias Körper-Proportionen für nicht harmonisch oder glauben, sie müsse sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Viel Kritik wird auch an den Operateuren laut. So schreibt eine Nutzerin: „Dass Ärzte so etwas ohne medizinischen Grund machen, erschüttert mich.“