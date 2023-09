Nicht Naddel: Blanco-Ex Andreas Ellermann hat neue Freundin

Andreas Ellermann kümmert sich seit der Trennung von Patricia Blanco intensiv um Nadja Abd el Farrag. Sogar eine Beziehung wurde ihnen nachgesagt. Fehlanzeige: Der Millionär hat eine neue Freundin.

Hamburg – Nach vier Jahren Beziehung platzte die Liebesblase bei Patricia Blanco (52) und ihrem Partner, dem Unternehmer Andreas Ellermann (58). Danach lieferten sich die beiden einen knallharten öffentlichen Schlagabtausch. Weil er nach der Trennung immer wieder Zeit mit Nadja Abd el Farrag (58), genannt „Naddel“, verbringt, tippten die Fans auf eine Liaison zwischen ihnen. Jetzt präsentierte sich Andreas Ellermann aber mit einer anderen Frau an seiner Seite.

„Alles ganz frisch“: Andreas Ellermann besucht Event mit neuer Partnerin

Zuletzt hatte man Andreas Ellermann fast ausschließlich mit Naddel erwischt – das Duo arbeitet sogar an einer gemeinsamen Schlagerkarriere. Weil die TV-Moderatorin unter Angstzuständen leidet und immer wieder Panikattacken hat, mussten die beiden zuletzt Auftritte am Ballermann platzen lassen. Als Ersatz boten sie Andreas Ellermanns Ex an. Der 58-Jährige steht seiner Duett-Partnerin zwar stets zur Seite – mittlerweile gibt es aber noch eine andere Frau in seinem Leben: Wie Bild berichtet, ist der Sänger frisch verliebt.

Beim Jubiläum der Travestie-Bar „Pulverfass“ auf der Hamburger Reeperbahn tauchte Andreas Ellermann nicht allein auf. Auf dem Red Carpet schmiegte sich seine neue Freundin Ilka an seine Arme. Viele Details ließ sich der Millionär nicht entlocken – er verriet aber, dass es sich bei der Dänin wirklich um seine feste Freundin handelt. „Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich“, hielt er im Interview fest.

Nadja Abd el Farrag galt monatelang als verschwunden Im Frühjahr 2023 hatten sich Freunde der Moderatorin besorgt an die Öffentlichkeit gewandt – denn Naddel war wie vom Erdboden verschluckt. Rund vier Monate hatten ihre Bekannten kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Kurz darauf tauchte die Sängerin aber wieder auf der Bildfläche auf. Andreas Ellermann hatte sich ihrer angenommen und unterstützt sie seither finanziell und bei ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit.

Eifersüchtig? Das sagt Naddel zu Andreas Ellermanns neuer Liebe

Laut Bild-Informationen turteln der TV-Star und seine Partner schon seit Wochen – sie verbringen viele Abende miteinander und zeigen sich in Hamburg immer wieder beim gemeinsamen Essen oder bei Fußballspielen und anderen Events. Der Moderator verriet auch, dass er ein wenig Dänisch kann – insbesondere den Satz „Ich liebe dich“. Wie findet Naddel das? Immerhin war sie zuletzt mehr oder weniger Andreas Ellermanns Lebensmittelpunkt.

„Ich freue mich, dass Andreas endlich wieder glücklich ist. Endlich hat er mal eine vernünftige Frau mit Klasse an seiner Seite, die ihm guttut. Das bringt Ruhe in sein Leben“, betonte sie und gönnt ihm sein Glück voll und ganz. Mit seiner Ex Patricia Blanco hat der Entertainer mittlerweile auch Frieden geschlossen. Verwendete Quellen: Bild