Nicht nur „von Beruf Tochter“: Shania und Davina Geiss verraten wie sie ihr Geld verdienen

Teilen

Shania und Davina Geiss sind im Luxus ihrer Eltern Robert und Carmen groß geworden. Doch nun verraten die Schwestern, dass sie ihr eigenes Geld verdienen.

Monaco – Die Millionärskinder Shania (18) und Davina Geiss (19) verdienen ihr eigenes Geld. Die beiden Schwestern erzählen nun in einem RTL-Interview, dass sie von Beruf nicht nur die „Töchter“ von Robert (58) und Carmen Geiss (47) sind. Stattdessen haben sie ihre eigenen Standbeine aufgebaut und möchten als selbstständig wahrgenommen werden: „Wir verdienen alles selbst und kaufen auch alles selbst.“

Im Interview sind Shania und Davina an der Seite ihrer berühmten Eltern im Hotel Bayerischer Hof zu sehen. Die Töchter möchten ihr Image als verwöhnte Millionärskinder ablegen und meinen: „Wir kriegen nur Geschenke an Weihnachten und am Geburtstag“. Außerdem erzählen die beiden, was sie besonders stört: „Was die Leute am meisten sagen ist: ‚Sie macht das alles mit Papas Geld‘ oder ‚Die kriegen alles von Papa‘ oder auch ‚Von Beruf Tochter‘“.

Doch womit verdienen die Millionärstöchter ihr Geld?

Vater Robert Geiss (58) bringt im Interview Licht ins Dunkel und verrät, wie Shania und Davina ihr Geld verdienen: „Sie haben ihre eigene Doku-Soap, die sie abdrehen. Sie haben Instagram – Social Media, diesen ganzen Zauber.“ Außerdem haben beide Töchter ein eigenes Business, wie er erzählt: „Davina macht ihre eigene Sportswear-Kollektion. Shania ist mittlerweile erfolgreich mit Bildern unterwegs.“