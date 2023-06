„Nicht richtig“: Chris Broy stört es, dass Ex Eva Benetatou seinen Sohn im Netz zeigt

Teilen

Eva Benetatou postet regelmäßig Fotos von ihrem Sohn auf Social Media. Ihr Ex Chris Broy hat damit ein Problem.

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou (31) zeigt Fotos ihres Sohnes auf Social Media. Die 31-Jährige wurde durch ihre Teilnahme beim TV-Format „Bachelor“ bekannt. Zusammen mit Chris Broy (34) hat sie Sohn George (1). Das Paar trennte sich kurz nach der Geburt und es kam zum öffentlichen Streit zwischen den beiden ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer. Nun scheint dieser Streit wieder zu entflammen.

Eva Benetatou postet gelegentlich Fotos von ihrem Sohn auf Social Media. Manchmal ist dabei auch sein Gesicht zu sehen. In einem Interview mit Promiflash.de verriet nun Chris Broy, was er davon hält: „Ich sage ihr immer wieder, dass sie mal darüber nachdenken sollte. Ich kann darüber aber nicht wirklich entscheiden, das muss sie selbst als Mutter wissen.“ Doch er fügt auch ganz klar hinzu: „Ich halte es nicht für richtig.“

Das denkt Chris Broy über Evas Entscheidungen

Der 34-Jährige hat dabei den 1-jährigen George im Kopf: „Am Ende ist sie dem Kleinen Rechenschaft schuldig.“ Doch nicht nur mit dieser Entscheidung seiner Ex-Freundin ist er nicht einverstanden. Der ehemalige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer hat auch eine Meinung zu den Playboy-Aufnahmen seiner Ex: „Ich hab da auch ein bisschen zurückgedacht, und mir gedacht, wenn ich damals in der Schule gewesen wäre und die anderen Jungs hätten meine Mama irgendwie nackt gezeigt auf dem Handy – hätte ich nicht so cool gefunden.“