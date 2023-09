Nicht Silvia: Dieser Wollny ist im Netz am erfolgreichsten

Wer hätte das gedacht: Matriarchin Silvia ist nicht das beliebteste Wollny-Familienmitglied. Ihrer Tochter Sarafina folgen deutlich mehr Instagram-User.

Ilıca – Sie sind die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands: Seit 2011 führt im Fernsehen kein Weg an den Wollnys vorbei. In der RTLZWEI-Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ können die TV-Zuschauer seit mehr als zehn Jahren mitverfolgen, was sich im Alltag von Silvia Wollny (58) und ihren zahlreichen Kindern tut. Bisher schienen die Machtverhältnisse klar geregelt zu sein: Matriarchin Silvia steht an der Spitze ihres Clans. Sogar ihr Partner Harald Elsenbast (63) muss sich der Reality-TV-Darstellerin unterordnen und steht unter ihrer Fuchtel.

Nun scheint Silvias unangefochtene Dominanz allerdings auf der Kippe zu stehen. Denn niemand geringeres als ihre eigene Tochter hat ihr den Rang abgelaufen. Die Rede ist von Sarafina Wollny (28), die älteste Tochter von Silvia mit ihrem Ex-Mann Dieter Wollny (61). Ende 2012 trennte sich die Elffach-Mama von ihrem Partner, mit dem sie zehn Kinder hat.

Sarafina Wollny: Ist sie das neue Familienoberhaupt?

Bekanntlich zieht Silvia Wollny gerne die Strippen in ihrer Familie. Doch die Fans scheinen den ruhigeren Charakter von Sarafina Wollny zu bevorzugen. Ein Blick auf die Instagram-Follower von Mama und Tochter zeigt, dass der jüngeren Wollny deutlich mehr User folgen. 610.000 Fans interessieren sich für den Alltag von Sarafina. Familienoberhaupt Silvia folgen dagegen „nur“ 511.000 Nutzer.

In Familiensachen ist Silvia Wollny zwar das Oberhaupt, doch in den sozialen Medien hat sie ausgerechnet eine ihrer Töchter überholt. © Screenshot/Instagram/wollnysilvia; IMAGO/Gartner (Fotomontage)

Und: Auch Platz zwei droht die Ex-„Promi Big Brother“-Kandidatin zu verlieren. Tochter Estefania Wollny (21) hat nämlich 503.000 Follower und damit nur 8.000 weniger als Silvia. Offenbar finden viele User die Inhalte der Wollny-Töchter spannender – wie bitter für die 58-Jährige! Sarafinas Mann Peter Wollny (30) steht im Ranking wiederum klar vor Silvias Partner Harald: 265.000 Follower interessieren sich für den Account des Dreifach-Papas. Harald folgen dagegen nur 92.600 Nutzer.

In ihrer RTLZWEI-Show zeigte Silvia Wollny zuletzt, wie sie ihren Schwiegersohn quält. Verwendete Quellen: Instagram/ wollnysilvia, Instagram/ sarafina_wollny