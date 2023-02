„Nicht so dolle Stimmung“: Bushido und Anna-Maria haben Beziehungsstress

Gibt es Stress zwischen Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi? Das Paar hat acht Kinder, die oft nicht viel Zeit für Zweisamkeit zulassen…

Für Bushido (44) steht seine Familie an erster Stelle in seinem Leben. Gemeinsam mit Anna-Maria Ferchichi hat der Rapper sieben Kinder. Für eine gesunde Beziehung müssen sich die beiden ab und zu Auszeiten von ihren Kids nehmen, gibt seine Frau jetzt auf Social Media zu. „Mein Mann war so traurig und hat gesagt, dass er seine Ehefrau vermisst“, verrät Anna-Maria.



Um ihre Beziehung „zu pflegen“ nehmen Bushido und Anna-Maria deswegen regelmäßig eine Auszeit. Jetzt haben die beiden zu zweit einen Kurzurlaub gemacht und teilten einige Schnappschüsse des Trips auf Instagram. „Wir haben uns die letzte Zeit ein bisschen angezickt, wir hatten kaum Zeit für uns.”, erklärt Anna-Maria ihren Followern.



Besonders Bushido ist gemeinsame Zeit ohne die Kinder wichtig. Seine Frau sei “einfach ein anderer Mensch”, wenn sie Zeit mit ihm alleine verbringt und nicht “in diesem Kinder-Stress und Kinder-Modus“ ist.

Anna-Maria und Bushido gönnen sich eine Auszeit

Die Kinder für kurze Zeit alleine Zuhause zu lassen, ist für Anna-Maria und Bushido kein Problem. „Die Kinder kommen super ohne uns zurecht, weil wir unser Personal immer bei uns leben haben“, erklärt Anna-Maria ihren Followern. Für ihre Kids geht also der normale Alltag weiter, ohne große Umstellungen oder „fremde Personen“, die sich um sie kümmern müssten.

Währenddessen gönnen sich Bushido und Anna-Maria eine wohlverdiente Auszeit. „Wir haben einfach immer so viel Spaß, wenn wir zu zweit sind“, schwärmt die 41-Jährige von ihrem Kurzurlaub. „Das ist einfach dieser Alltagsstress, der wirklich alles killt. Und wir müssen uns zwischendurch wirklich rausziehen, um unsere Ehe zu pflegen.“, erklärt Anna-Maria. Die beiden wissen, wie wichtig ihre Auszeit als Ehepaar ist. Nach ihrer Zeit zu zweit geht das Paar wieder stärker in den Alltag als Großfamilie in Dubai…