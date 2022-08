Nicht wiederzuerkennen: Verona Pooth mit Rastalocken in Thailand

Verona Pooth lässt sich für Thailand-Urlaub die Haare flechten und ist mit neuer Frisur kaum wiederzuerkennen © Instagram/verona.pooth

Verona Pooth legt sich für ihren Thailand-Urlaub eine neue Frisur zu. Mit den neuen Rastalocken ist sie kaum wiederzuerkennen. Von den Fans hagelt es jedoch scharfe Kritik.

Düsseldorf - Für ein neues Fernsehformat reist Verona Pooth (54) jetzt gemeinsam mit ProSieben nach Thailand. Dafür legt sie sich kurz vor ihrer Abreise noch einen neuen Look zu. Zwei Friseurinnen aus Düsseldorf flechten Verona über mehrere Stunden viele Zöpfe in die Haare. „Unglaubliche 6 Stunden hat das Flechten gedauert“, lässt sie ihre Fans unter ihrem Instagram-Post wissen. Den ganzen Prozess hat sie nämlich dokumentiert und auf Instagram hochgeladen.

Jedoch scheinen sich die Meinungen der Fans zu spalten. In ihrer Instagram-Story fragte die Moderatorin ihre Follower, welchen Look sie besser finden: die neuen Rastalocken oder ihre alte Frisur, ohne Zöpfe. Insgesamt 77 % stimmten gegen den neuen Look.

Fans weisen in den Kommentaren auf die „Cultural Appropriation“ hin, bei der sich eine Gruppe, oft aus modischen Gründen, an kulturellen Elementen einer Minderheit bedient. „Ein sehr sensibles Thema. Da spricht man von ‚rassistischer kolonialer Aneignung‘, vielleicht magst du dich ja sicherheitshalber vor dem Dreh noch informieren“, kommentiert jemand unter Veronas Post.

Verona Pooth zeigt sich im neuen Look mit Rastalocken

Jedoch sind die Stimmen unter dem Post nicht alle einer Meinung. Auch wird in den Kommentaren bemerkt: „Eine Frau mit bolivianischen Wurzeln lässt sich Braids machen von schwarzen Hairstylisten. Und hier wittern Weiße kulturelle Aneignung.“ Viele finden die Frisur doch sehr schön und eine Userin kommentiert: „Für den Urlaub die beste und praktischste Frisur.“